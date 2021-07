Dominique Ducharme signe une prolongation de contrat de trois ans

Le Canadien de Montréal a accordé mardi une prolongation de contrat de trois ans à l’entraîneur-chef Dominique Ducharme, qui occupera son poste sur une base permanente.

Le Québécois est officiellement le 31e instructeur-chef de l'histoire de la concession. Le tout a été annoncé six jours après l’élimination en cinq duels de l’équipe en finale de la Coupe Stanley aux mains du Lightning de Tampa Bay, à l’Amalie Arena. Ducharme a signé un pacte qui lui permettra notamment d’utiliser ses talents de communicateur pour aider les jeunes Nick Suzuki, Cole Caufield, Jesperi Kotkaniemi, Alexander Romanov et compagnie à former le futur noyau de l’équipe, entre autres.

Les Canadiens s’entendent avec l'entraîneur-chef Dominique Ducharme sur les modalités d’une prolongation de contrat de trois saisons (2021-2022 à 2023-2024).#GoHabsGohttps://t.co/eNe142C0WB — Canadiens Montréal (@CanadiensMTL) July 13, 2021

D’ailleurs, le principal intéressé discutera avec les médias vers 14 h pour commenter la nouvelle.

«Dominique est parvenu à instaurer son système et à s'établir comme entraîneur-chef dans une saison avec des circonstances très difficiles. Alors que notre équipe a vécu son lot d'adversité, il a démontré beaucoup de contrôle sur la situation, en plus de faire preuve de calme et d'un grand leadership. Ce sont des qualités importantes que nous recherchons chez un entraîneur et il mérite pleinement la chance de diriger notre équipe et de l'amener au prochain niveau», a de son côté indiqué le directeur général Marc Bergevin dans un communiqué.

Une suite logique

Le pilote a été appelé à diriger le Tricolore sur une base intérimaire le 24 février, après que Claude Julien eut été congédié. Il connaissait déjà les rouages du métier, puisqu’il était entraîneur adjoint, mais c’était la première fois qu’on lui donnait le plein contrôle d’une formation de la Ligue nationale de hockey (LNH).

Son parcours jusqu’aux séries n’a pas été facile, lui qui a présenté une fiche de 15-16-7 en saison régulière. Au premier tour éliminatoire, plusieurs experts doutaient de son retour en poste au moment où le Canadien accusait un retard de 3 à 1 dans sa série face aux Maple Leafs de Toronto.

Puis, l’homme de 48 ans a su redresser les troupes à temps, les menant vers une remontée contre les Feuilles d’érable, à un balayage des Jets de Winnipeg et à l’élimination des puissants Golden Knights de Vegas. Des tests positifs à la COVID-19 l’ont cependant forcé à regarder six matchs à distance, avant de revenir derrière le banc pour le troisième affrontement de la finale.

Long terme

Ducharme croit savoir ce qu’il faut pour aller loin et est convaincu que tous les joueurs de sa formation y mettront les efforts nécessaires.

«On veut revenir ici avec un résultat différent, avait déclaré Ducharme après que son équipe eut mordu la poussière en finale. On n’arrêtera pas. Pas question que ces gars-là partent sans ce trophée-là un jour.»

«C’est un long chemin. Tous les joueurs dans notre équipe méritent une autre chance. Il n’y a rien de garanti, rien de facile, mais on va travailler.»

L’ancien entraineur-chef d’Équipe Canada au Championnat mondial de hockey junior profitera d’une saison morte un peu plus longue afin de se préparer pour la prochaine campagne, avantage auquel il n’a pas goûté cette année en raison du calendrier condensé résultant de la pandémie du coronavirus.

