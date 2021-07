Eugenie Bouchard sera au World TeamTennis

Pour la sixième fois de sa carrière, la joueuse de tennis canadienne Eugenie Bouchard participera au World TeamTennis, en novembre.

• À lire aussi: ATP: Shapovalov de retour dans le top 10, Auger-Aliassime 15e au monde

• À lire aussi: La fin du rêve pour Shapovalov

• À lire aussi: Le plus jeune après... Eugenie Bouchard?

Ce tournoi de tennis par équipe regroupe certaines des meilleures raquettes de l’ATP et de la WTA.

La représentante de l’unifolié s’alignera pour les Breakers d’Orange County. Ce sera la deuxième fois en trois ans que la Canadienne porte les couleurs de cette équipe. Elle unira ses efforts à ceux des Américains John Isner et Jennifer Brady.

La saison dernière, la Canadienne faisait partie du Smash de Chicago, en compagnie entre autres des Américains Brandon Nakashima et Sloane Stephens. La formation de l’Illinois avait atteint la finale, où elle s’était avouée vaincue contre l’Empire de New York.

Parmi les autres participants déjà affiliés à une équipe pour 2021, Jack Sock et Kim Clijsters défendront leur titre avec l’Empire, Stephens représentera une fois de plus le Smash et les frères Bob et Mike Bryan, tout comme Taylor Fritz et Coco Vandeweghe, joueront pour les Aviators de San Diego.

La prochaine édition de la compétition aura lieu à Indian Wells et s’amorcera le 13 novembre, avec une finale prévue le 28. L’événement s’attend à être en mesure de recevoir des spectateurs. Ces derniers devront toutefois présenter une preuve de vaccination complète contre la COVID-19.