BOUCHARD, Jacques



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 29 juin 2021, à l'âge de 62 ans, est décédé M. Jacques Bouchard, conjoint de dame Suzanne Tremblay. Il demeurait à Québec (arrondissement Beauport). La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairejeudi le 15 juillet 2021 de 19h à 21h. Vendredi jour des funérailles, de 9h30 à 10h30.et de là au cimetière paroissial.Il laisse dans le deuil outre sa conjointe, sa fille Camille Bouchard; ses frères, sœurs, beaux-frères et sa belle-sœur: feu Lucille (feu André Brière), feu Annette (Gilles Lessard), feu Roger (Léda Gobeil), Aline (feu Laurent Defoy), Rosée (Fernand Rodrigue), feu Cécile (feu Robert Pinette), Robert, Jeanne (Jean-René Grenier), feu France (feu Jean-Yves Thomassin), Charlotte, Helena (Denis Alain), feu Reynald et Richard; sa belle-mère Mme Monique Paquin; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Tremblay: Réjean (Chantal Juteau), Lyne (Bruno Châtigny), René (Anne Gagné), Gilles (Chantal Fontaine); ses tantes: Rose Rodrigue et Bernadette Guay; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer, 2375, Ave de Vitré, Québec (Québec) G1J 5B3, par téléphone au 418 657-5334 / site internet : www.fqc.ca