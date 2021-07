Guide pour survivre sur les réseaux sociaux

Certains utilisent les réseaux sociaux pour publier des photos de chat. Ce n’est pas à eux que je m’adresse ici, mais à ceux qui, d’une manière ou d’une autre, y participent pour donner leur avis sur les enjeux de société.

Ceux-là le constatent, les réseaux sociaux ont souvent l’air d’une zone de guerre civile virtuelle. Des militants zélés les patrouillent, toujours prêts à dénoncer ou à lyncher ceux qui ne pensent pas comme eux et à lancer des campagnes de diffamation et de dénigrement.

Conseils

Étant moi-même la cible de certains de ces militants (certains, c’est vraiment étrange, m’insultent compulsivement à temps plein, au point qu’il m’arrive de m’inquiéter pour eux) qui me collent les étiquettes les plus dégueulasses dans le but de me faire passer pour un monstre, je me permets de donner quelques conseils à ceux qui croient néanmoins utile de participer à Facebook et à Twitter :

1. N’ayez aucun espoir à propos des brutes. Les fanatiques et les imbéciles ne changeront pas.

2. Carapacez-vous, aussi. Créez-vous une armure mentale et apprenez à ne pas accorder trop d’importance aux gens auxquels je fais référence au point 1.

3. La colère est mauvaise conseillère. N’attaquez pas personnellement ceux que vous n’appréciez pas. Évitez les insultes. Il arrive qu’on trébuche en ripostant trop vivement à un insulteur. Cela ne doit pas être la norme.

Démocratie

4. Utilisez généreusement la fonction « bloquer » pour dépolluer vos réseaux et vous délivrer des harceleurs. Cela vous évitera ensuite de vous autocensurer.

5. Vérifiez les sources que vous faites partager. Cela évite la cohue autour des rumeurs insensées.

6. Ne désespérez pas à propos de la démocratie, qui demeure une chose humaine, c’est-à-dire une chose sale et belle, lugubre et lumineuse, pénible et indispensable. À travers ce bordel, vous participez à la vie publique, vous posez des questions nécessaires, vous jouez votre rôle de citoyen.