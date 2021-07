Il faut rendre à son pays!

Une personne vous écrivait « L’âgisme me tue à petit feu ! » Comme elle, ayant travaillé plus longtemps qu’il ne fallait, j’ai accumulé assez pour me payer une bonne retraite, et ma femme qui atteindra ses 71 ans dans deux ans percevra une rente plus élevée que son dernier salaire. On pourrait comme plusieurs choisir d’aller vivre au soleil. Mais on préfère rester au Québec pour à contribuer à l’économie locale.

En conséquence, je considère que les gens qui choisissent d’aller vivre ailleurs la moitié de l’année ne devraient pas être couverts par l’assurance médicale quand ils subissent une intervention à l’étranger. IÀ leur retour, is devraient remettre à l’état la moitié de ce que ce dernier a déboursé. Ce serait ça la vraie justice.

Marc Lapointe

Ce serait la fin de la démocratie si le gouvernement agissait de la sorte à l’endroit de personnes qui ont, toute leur vie active, payé leurs impôts ici. Le choix du lieu où vous dépensez votre argent une fois à la retraite ne le regarde pas si vous respectez le nombrede jours de présence au pays prévu par la loi.