Les Blackhawks ont de très gros noms dans leur mire

Ayant manqué les séries en 2020-2021, les Blackhawks de Chicago pourraient se laisser tenter par le gardien Marc-André Fleury ou le défenseur Seth Jones, maintenant qu’ils n’ont plus à payer le vétéran Duncan Keith, qu’ils ont échangé aux Oilers d’Edmonton lundi.

L’organisation de la ville des vents a libéré plus de 5,5 millions $ sur sa masse salariale en prévision de la prochaine saison. Aussi, ce montant pourrait lui permettre de combler des besoins immédiats et selon le site The Athletic, elle serait intéressée à acquérir Fleury des Golden Knights de Vegas.

Le Québécois n’ayant pas toujours eu la faveur de l’entraîneur-chef Peter DeBoer a encore une année de contrat à écouler et sa rémunération comptera pour 7 millions $ sur la masse de son club durant la prochaine campagne. Il a remporté le trophée Vézina cette année, sauf que Robin Lehner demeure dans le portrait au Nevada et devrait avoir sa large part de travail l’an prochain. À Chicago, les Hawks ont principalement misé sur Kevin Lankinen cette année. Celui-ci a totalisé 37 matchs, comparativement à 16 et 6 pour Malcolm Subban et Collin Delia, respectivement.

Le frère de Caleb Jones aussi?

Également, Chicago pourrait bien réunir les frères Caleb et Seth Jones, toujours selon The Athletic. Ayant acquis le premier dans l’échange de Keith, le club serait dans la course à l’obtention des services du second, même si les concurrents seraient nombreux ici. À la fin mai, le réseau Sportsnet avait mentionné que l’arrière de premier plan souhaite quitter l’Ohio.

Seth Jones a accumulé 28 points, dont cinq buts, en 56 sorties la saison passée. Ayant affiché un différentiel de -18, il détient une entente valable pour encore un an. Il touchera 5,4 millions $ en 2021-2022 et son pacte comprend une clause partielle de non-échange.