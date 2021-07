L’ex-pilote des stars passera presque deux fois plus de temps en prison

L’ex-pilote des stars vient de subir un nouveau revers par la Cour d’appel, qui vient de presque doubler le temps qu’il devra passer au pénitencier pour avoir saboté des lignes à haute tension d’Hydro-Québec et commandé des incendies criminels contre des fonctionnaires qu’il n’aimait pas.

« Vu les erreurs de principe commises par le juge [...] la cour conclut que ce dernier se devait d’ordonner [des peines] consécutives », peut-on lire dans une décision rendue par le plus haut tribunal de la province.

En pratique, cela signifie que ses peines de 7 et 9 ans d’incarcération devront s’additionner, ce qui n’était pas le cas avant. Pour les procureurs de la Couronne Mes Steve Baribeau et Éric Bernier, il s’agissait d’un non-sens qui devait être corrigé. Et ils ont eu gain de cause, ce mardi.

Dubé devra donc purger 16 ans d’incarcération pour sa série de crimes commis en 2013 et 2014. D’abord pour des méfaits contre le réseau de transport d’électricité d’Hydro-Québec, puis pour du harcèlement criminel contre une ex-fonctionnaire municipale, une fonctionnaire fédérale, et pour avoir commandé des incendies criminels.

« Un des crimes d’incendie criminel visait la résidence d’une victime, un autre le véhicule automobile du conjoint de cette dernière [...], le troisième visait la résidence de la deuxième victime, alors que le quatrième concernait la résidence du directeur de l’urbanisme de la municipalité où il résidait », rappelle la Cour d’appel.

Dubé avait tenté de se défendre de ces accusations, mais en vain, si bien qu’il avait écopé de 7 et 9 ans de pénitencier. Dans les faits, il s’agissait de neuf ans seulement, puisque les peines devaient être purgées de façon « concurrente ».

Or, comme il s’agit d’événements entièrement distincts, les peines auraient dû être purgées de façon « consécutive ». Et c’est exactement ce que la Cour d’appel a rétabli.

Dubé, qui était parti en cavale en attendant cette décision, avait finalement été arrêté. Il a récemment écopé de 10 mois de prison supplémentaire pour ce dernier crime, si bien qu’au total, ses déboires sur la scène judiciaire lui auront valu près de 17 ans d’incarcération.

