Mécontents du retour de la navette fluviale

Des ajustements pourraient modifier le service de navette fluviale reliant l’Est-de-lÎle au Vieux-Montréal. Sa remise en service a déçu des usagers qui ne peuvent plus réserver leur place ni l’utiliser à l’heure de pointe matinale.

La navette fluviale qui relie Pointe-aux-Trembles et le Vieux-Port a fait son retour le 5 juillet, mais plus aucun départ n’est offert avant 10 h et l’intégration de la carte Opus ne permet plus de réserver une place comme c’était possible auparavant, ce que dénoncent des usagers qui l’utilisaient pour le travail lors de la première implantation de ce projet pilote en 2019.

Francine Ducharme, une résidente de Pointe-aux-Trembles qui ne peut plus compter sur ce service pour aller au travail dans le Vieux-Montréal, déplore qu’elle et d’autres usagers doivent se rabattre sur leur voiture solo. « La navette, c’était merveilleux, exprime-t-elle. Il n’y avait jamais de retard et c’était très efficace. »

Photo courtoisie, Francine Ducharme Francine Ducharme doit se rabattre sur sa voiture, car plus aucun départ n’est offert avant 10 h depuis le retour de la navette.

Substitut de la voiture ?

La navette fluviale permet de passer de la pointe de l’île au Vieux-Port en une vingtaine de minutes, soit une fraction du temps de déplacement en automobile ou en transport collectif. La pandémie avait empêché les deux bateaux de 47 places qui assurent la liaison de naviguer en 2020 et au début de 2021.

À l’annonce de son retour, la navette fluviale a été vantée comme une solution de rechange à la voiture solo. Or, le service actuel ne peut pas être considéré comme tel, déplore Sarah V. Doyon, directrice générale de l’organisme Trajectoire Québec, qui indique qu’il faudrait des départs tôt le matin, sans quoi cela « devient plutôt un service touristique ».

Ajustements envisagés

« L’horaire se base sur le retour d’expérience de 2019, qui montrait que l’achalandage est faible avant 10 h, justifie Mathieu Rouy, conseiller aux affaires publiques de l’ARTM. De plus, une grande partie des travailleurs sont encore en télétravail ou ont des horaires atypiques. »

L’ARTM pourrait toutefois offrir à nouveau la réservation à court terme, selon nos informations.

« Nous sommes sensibles au fait que certaines personnes appréciaient la possibilité de réserver leur place sur la navette, a ajouté M. Rouy. Nous allons évaluer avec notre fournisseur la faisabilité d’offrir de nouveau cette option (avec la carte OPUS) pour un certain nombre de places sur la navette. »