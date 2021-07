Novacap investit dans l’entreprise ontarienne Multy Home

La firme de placement québécoise Novacap a annoncé mardi l’acquisition d’une participation majoritaire dans Multy Home, une entreprise ontarienne spécialisée dans la fabrication de produits pour l’extérieur et de couvre-planchers.

Novacap n’a pas dévoilé le montant de l’Investissement dans la société qui distribue ses produits dans plus de 24 000 points de vente en Amérique du Nord et en Europe et une quinzaine de plateformes de commerce électronique.

La prise de participation de Novacap ne va pas changer l’équipe de gestion du fabricant ontarien qui se définit comme une entreprise citoyenne et écoresponsable.

«Notre objectif est de soutenir Multy Home alors qu'ils poursuivent leur croissance, faisant d'eux le principal concepteur innovant et vert de produits pour l’extérieur et de couvre-planchers à travers l'Amérique du Nord et l'Europe», a indiqué par communiqué Jean-François Routhier, associé principal chez Novacap.

«Novacap est un conseiller de confiance, avec l'expérience et les connaissances nécessaires pour propulser la société vers la prochaine phase de croissance», a mentionné Derek Erdman, cofondateur et président de Multy Home.

