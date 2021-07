Ottawa veut contrer les espions étrangers

Interférence étrangère, espionnage, vol... les projets de recherches trop risqués pour la sécurité nationale n’auront plus d’argent public, a juré hier Ottawa, en évitant soigneusement de parler de la Chine.

« Vous allez devoir vous soumettre à une analyse de risque, et si c’est jugé trop risqué, vous n’obtiendrez pas le financement », a assuré au Journal le ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, François-Philippe Champagne.

« Ça ne vise pas un pays. Ça ne vise pas une compagnie en particulier. Ça donne un cadre où l’on dit que dans le cas par cas, on va prendre l’information des chercheurs, et on va l’analyser », a-t-il dit comme en marchant sur des œufs.

Toujours pas de liste noire

Ces derniers mois, en entrevue au Journal, l’ex-PDG de BlackBerry, Jim Balsillie, et Margaret McCuaig-Johnston, ancienne vice-présidente du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG), ont dénoncé tour à tour la lenteur d’Ottawa dans ce dossier.

En dix ans, le CRSNG a versé 32 millions de dollars aux universités du pays pour des projets avec Huawei, dont 12 millions $ au Québec, ce qui a été dénoncé par des experts.

À l’opposé des Américains, qui ont allongé leur liste de sociétés chinoises à éviter, le Canada n’a toujours pas de liste noire, ce qui inquiète l’ex-ambassadeur du Canada en Chine, Guy Saint-Jacques.

À Winnipeg, la Gendarmerie royale du Canada a ouvert une enquête sur des soupçons d’espionnage qui pèsent sur un couple de scientifiques chinois congédiés du Laboratoire national de microbiologie.

Nouveau formulaire

Or, à partir de maintenant, de nouvelles lignes directrices sur la sécurité nationale pour les partenariats de recherche du Canada entrent en vigueur.

« Des acteurs étatiques et non étatiques essayent d’obtenir de l’information qui pourrait porter préjudice à la sécurité nationale et économique du pays », a expliqué François-Philippe Champagne.

Désormais, il faudra remplir un formulaire de 12 pages d’évaluation du risque en même temps que la demande de subvention du CRSNG.

Par exemple, à la question : « Ce domaine de recherche a des applications potentielles sur le plan militaire, de la police ou du renseignement, même si cela n’est pas l’usage que vous visez », il faudra répondre par « Oui », « Non » ou « Pas sûr », et fournir des explications.

