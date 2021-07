Photo courtoisie

Le Centre étape de Québec, qui offre des services d’aide à l’emploi de même que des services d’orientation professionnelle visant un retour aux études, a remis dernièrement, en partenariat avec Patrick Ouellet, propriétaire-pharmacien de Pharmaprix Patrick Ouellet de Beauport, deux bourses de 500 $ à deux femmes qui ont fait preuve de détermination et de courage en retournant sur les bancs d’école, relevant ainsi un défi de taille. Éléna Abramyan et Marie-Florence Abecan, toutes deux infirmières auxiliaires, ont reçu ces bourses qui récompensent leur persévérance scolaire. De gauche à droite, sur la photo : Diane Joncas, directrice de Centre étape, Éléna Abramyan, Sylvie Chouinard, conseillère d’orientation, Marie-Florence Abecan et Patrick Ouellet. Pour en connaître davantage sur Centre étape : www.centre-etape.qc.ca

Pierre-Thomas chez Arsenal

Photo courtoisie

Sophie-Emmanuelle Chebin, présidente d’Arsenal Conseils, firme spécialisée en stratégie d’affaires qui possède des bureaux à Montréal et Québec, m’annonce la nomination de Pierre-Thomas Choquette (photo) à titre de vice-président, communications corporatives. Cumulant plus de 10 années d’expérience dans les grandes agences canadiennes de relations publiques, Pierre-Thomas s’est spécialisé au fil des années en stratégie de positionnement et de gestion d’enjeu. Il a développé de solides aptitudes en communications corporatives, relations avec les médias et les parties prenantes ainsi qu’en formation de porte-paroles. Nul doute que son expertise et ses compétences en relations publiques viendront ajouter de la profondeur à l’équipe d’Arsenal. Félicitations, Pierre-Thomas !

95 ans

Photo courtoisie

Bien installée à la résidence pour aînés Ékla, située en face des centres Laurier Québec et Place Sainte-Foy, Gisele Côté Fournier (photo) est née à Parent (secteur ouest de la nouvelle ville de La Tuque) le 13 juillet 1926. Elle célèbre donc aujourd’hui son 95e anniversaire de naissance. Après des études au Couvent des Ursulines à Roberval, Gisèle a déménagé à Québec et a travaillé pour l’usine Dominion Corset, située à l’angle du boulevard Charest et de la rue Dorchester, avant de rencontrer celui qui allait devenir son mari (Lucien Fournier). Marié en 1950, le couple a eu 4 enfants (Jean-Guy, Jocelyne, Luc et Michel), a 7 petits-enfants et 10 arrière-petits-enfants. Jusqu’à l’année dernière, cette fidèle lectrice du Journal de Québec travaillait à titre de bénévole pour Collaboration Santé Internationale en confectionnant des vêtements d’hôpitaux et de petites couvertures pour les plus démunis d’autres pays. Elle a également travaillé bénévolement à s’occuper des campagnes de financement de la Société canadienne du cancer. Veuve depuis 2002, elle demeure active, joue aux cartes plusieurs fois par semaine et aime les sorties au restaurant. Bonne fête !

En souvenir

Photo courtoisie

Le 13 juillet 2009. Le funambule Ramon Kelvink Jr franchit, sur un fil de fer, la distance de 230 mètres (755 pieds) entre l’édifice Price et le Château Frontenac, à une hauteur de 50 mètres (164 pieds). Cette traversée légendaire s’inscrit dans le contexte du Festival d’été de Québec. Ramon Kelvink Jr est décédé en février 2014 à la suite d’un accident de la circulation.

Anniversaires

Photo courtoisie

Donald Lautrec (photo), chanteur, producteur, animateur et acteur, 81 ans... Jarno Trulli, ex-pilote de Formule 1 au sein de l’écurie japonaise Toyota, 47 ans... Yves Soutières, comédien (Bouscotte) et acteur, 57 ans... Mila Mulroney, épouse de l’ex-premier ministre Brian Mulroney, 68 ans... Harrison Ford, acteur américain (Indiana Jones) 79 ans... Hubert Reeves, astrophysicien, enseignant et écrivain québécois, 89 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 13 juillet 1983 : Gabrielle Roy (photo), 74 ans, romancière originaire de Saint-Boniface, au Manitoba... 2018 : Yves Dumont, 75 ans, un des grands artisans du succès de Lassonde... 2018 : Ray Frenette, 83 ans, premier ministre du Nouveau-Brunswick d’octobre 1997 à mai 1998... 2016 : Jack Riley, 97 ans, premier directeur général de l’histoire des Penguins de Pittsburgh (LNH)... 2013 : Cory Monteith, 31 ans, acteur et chanteur canadien... 2012 : Sage Moonblood Stallone, 36 ans, acteur, comme son père Sylvester Stallone... 2011 : Jerry Ragovoy, 80 ans, auteur-compositeur et producteur de musique américain... 2010 : George Steinbrenner, 80 ans, ex-propriétaire des Yankees de New York... 2008 : Jocelyn Jacques, 63 ans, ancien directeur général de l’ÉNAP de 1981 à 1988.