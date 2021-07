Suis-je devenue trop sensible?

Peu à peu depuis le printemps dernier, nous avons retrouvé notre liberté de vie et d’action. Je pensais comme tout le monde que ça allait me ramener la joie de vivre que j’avais perdue au fur et à mesure de la pandémie. mais on dirait que je suis incapable de retrouver ma confiance en la vie.

Si elles étaient présentes à notre conversation, mes amies vous diraient que je n’ai jamais été une positive de nature, ni une personne facile à mettre en confiance. Que j’ai toujours cherché à scruter tous les évènements, même les plus insignifiants, pour ne rien laisser passer de ce qui n’était pas la pure vérité, et ainsi éviter au maximum d’avoir de mauvaises surprises.

Mais là on dirait que je suis plus craintive qu’avant, plus sur la défensive. Je ne parviens pas à me dire que la pandémie est définitivement derrière nous et que nous voguons vers une vie normale, comme avant mars 2020.

Mes amies disent qu’elles ont du mal à supporter mes éternelles questions sur le fond des choses, sur le sens de la vie et sur celui de la mort. C’est plus fort que moi, je m’enlise dans des discussions qui rebutent tout le monde et qui les font fuir.

Je n’exagère pas en disant que mon discours fait fuir, puisqu’une amie m’a même dévoilé que certaines dans le groupe préféraient désormais manquer leur tour de marche quand elles savent que j’y serai. Je ne sais pas de quoi ça dépend, même si j’aimerais bien y remédier avant de me mettre tout le monde à dos.

Pensez-vous que c’est le long enfermement de la COVID qui m’a rendue comme ça ? Ou encore suis-je plus fragile que la normale pour penser que tout va continuer à aller de plus en plus mal alors qu’on semble bien ancré dans une lancée vers la liberté ?

Anita

On ne change pas sa nature profonde et si vous avez toujours été une personne incapable de demeurer superficielle dans votre approche de la vie, vous n’avez aucune chance de le devenir en tentant de refréner votre élan naturel.

Il se peut même que l’inquiétude générée par le tunnel que nous avons traversé depuis mars 2020 vous ait rendue encore plus sensible à la vacuité du superficiel et à l’importance d’aller au fond des choses et des évènements pour les comprendre.

Dans un élan pour vous accommoder raisonnablement à vos amies, peut-être devriez-vous scruter votre façon d’être en société pour en arrondir certains angles qui pourraient être devenus plus agaçants à la longue. Mais peut-être aussi en êtes-vous rendue à l’étape d’accepter de vous délester des personnes qui n’ont pas les mêmes intérêts que vous ?