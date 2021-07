Trois nouveaux corridors de nage en eau libre à Bromont

Nager de longues distances, de façon sécuritaire, c'est maintenant possible au Lac Bromont. Trois corridors de nage en eau libre ont été inaugurés, mardi matin. Une bonne nouvelle pour le lac qui était loin d'être prisé pour la baignade en raison des algues bleues qui s’y trouvent

Deux des corridors ont une longueur de 590 mètres et l’autre a une longueur de 750 mètres. Ces nouvelles infrastructures de 28 000 $ étaient attendues depuis longtemps par la population.

«C’est un projet important pour Bromont. Ça fait longtemps que les citoyens attendent ça. L’année passée, on a fait une séance du conseil en présence et ils sont arrivés avec une pétition», a mentionné le maire de Bromont, Louis Villeneuve.

Les algues bleues ne poseront plus problème

Les algues bleues, aussi appelées « cyanobactéries », sont en grande présence dans le lac Bromont. La prolifération de ces plantes aquatiques entraîne une dégradation de la qualité du lac et peut avoir des effets sur la santé de ceux qui nagent trop près des algues. Ainsi, des mesures ont été prises afin que les algues ne dérangent pas les utilisateurs des corridors de nage.

«On a mandaté une firme d’arracher les algues dans la zone des corridors de nage. Une première séance d’arrachage a été faite au mois de juin et une deuxième aura lieu dans les prochaines semaines», explique la directrice du service des loisirs, des sports, de la culture et de la vie communautaire de Bromont, Isabelle Valois.

Les nageurs présents ce matin ont d’ailleurs bien apprécié leur moment. Ils pourront continuer de profiter des infrastructures, car les corridors de nage seront réservés aux résidents de Bromont, les fins de semaine, les jours fériés et lors des deux semaines de vacances de la construction, cet été. Afin de permettre aux citoyens de la ville d'en profiter pleinement, les touristes n’y auront pas accès lors de ces journées. « Nous recevons beaucoup de visiteurs et, un moment donné, c’est trop. Cet été ça va être comme ça et on va voir pour les étés suivants », souligne Louis Villeneuve.

Une entente qui réjouit les triathlètes de la région

Le club de triathlon de Granby Trizone et le club de trail de Bromont ont conclu une entente leur permettant de profiter des installations pour s'entraîner à l'extérieur des heures d'ouverture. Le club de trail de Bromont tiendra des entraînements les lundis et jeudi matin de 7h à 9h pour ses membres. « Nos triathlètes pourront s’entraîner dans leur région. Ils n’auront plus besoin d’aller à l’extérieur », se réjouit la directrice du club de trail de Bromont, Audrey Laroquette.

Les amateurs de natation peuvent maintenant profiter du lac Bromont sous l'œil vigilant des sauveteurs.