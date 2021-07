BISSONNETTE, Wilfrid



C'est en fin de journée, le mercredi 16 juin 2021, au CHSLD de Sainte-Claire qu'est décédé à l'âge de 89 ans monsieur Wilfrid Bissonnette, originaire de Saint-Malachie.Il a été précédé par ses parents Florence Duncan et John Bissonnette, par ses sœurs et frères : feu Léo, feu Doris, feu Albert, feu Melven (Pierrette Morin), feu Gérald (Yolande Fournier), feu Bernard (Micheline Bilodeau), feu Duncan (feu Dora Hennessey), feu Patricia (Denis Chabot) et feu Thérèse. Il laisse dans le deuil ses cinq nièces : Marie-Josée Bissonnette (Albert van Dijk), sa filleule Nancy Bissonnette (Martin Monier et leur fils Simon (Lauriane Villeneuve)), Sonia Chabot (Martin Carrier et leurs fils Sébastien et Marc-Antoine (Émilie Gagné)), Marie-Claude Chabot, Dany Bissonnette (Roger Marcotte et leurs enfants Cédrik (Karoll-Ann) et Audrey (David)). La famille tient à remercier le personnel du CHSLD de Sainte-Claire et du Manoir de la Montagne de Saint-Malachie pour les soins offerts au cours de ses dernières années de vie. La famille recevra les condoléances aude 13h à 14h,Les cendres seront inhumées au cimetière paroissial de Saint-Malachie. Les arrangements funéraires de monsieur Bissonnette ont été confiés à la