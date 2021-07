LAVOIE, Huguette



À son domicile le 25 juin 2021, est décédée à l'âge de 80 ans et 11 mois madame Huguette Lavoie, demeurant à Rimouski, épouse de monsieur Jacques Sirois, fille de feu monsieur Pierre Lavoie et de feu madame Marie-Jeanne Rodrigue. La famille recevra les condoléances le samedi 17 juillet à compter de 18 h, à laElle laisse dans le deuil son époux Jacques, son fils Mario (Christine Gagnon), ses petits-enfants: Pascale Malenfant (Francis Desrochers), Andréanne (Julien Cyr), Mathieu (Élisabeth Lebel) et Myriam Sirois (Gabriel Bérubé), ses arrière-petits-enfants: Frédérique et Magalie Desrochers, ses frères et ses soeurs: Jean-Guy (Marie-Paule Perreault), Réjeanne (Hector St-Laurent), Marcel (Théo-Nile Coulombe), Rodrigue (Marielle D'Astous) et Mariette, ses beaux-frères et ses belles-soeurs: Gilles (Claire Deslauriers), Micheline, Richard (Suzanne Pelletier), Jean-Hugues (Lucette Boulais) et Diane (Michel Huneault), ses neveux, nièces, autres parents et amis(es). Elle était également la mère de feu Hélène (Claude Malenfant). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du Cancer par l'entremise de leur site Internet: www.cancer.ca/fr-ca/?region=qcMerci du fond du coeur pour votre présence et votre soutien. Un remerciement tout particulier s'adresse à la docteure Stéphanie Houle, à son infirmière Isabelle Santerre, à sa belle-fille Christine et à toute l'équipe des soins palliatifs pour leur dévouement. La famille