LEMAY BRISSON, Liliane



Le 4 juillet 2021, à son domicile, entourée de l'amour des siens et selon ses volontés, est décédée à l'âge de 71 ans, dame Liliane Lemay, épouse de monsieur Norbert Brisson, fille de feu Marie-Paule Demers et de feu Gaudias Lemay. Elle demeurait à Québec (secteur Val-Bélair). La famille recevra les condoléances en présence des cendres à lale jeudi 15 juillet 2021, de 19h à 22h et le vendredi 16 juillet 2021 de 11h à 13h45.Les cendres seront déposées au cimetière de Sainte-Françoise de Lotbinière à une date ultérieure.Elle laisse dans le deuil, outre son époux, son fils: Jérôme (Ysabelle Poulin); sa fille: Valérie (David Roy); ses chers petits-enfants: Sarah-Maude Brisson, Félix-Olivier Roy, Justin Brisson, Brigitte Roy, Louis-Philippe Roy et Arnaud Roy; ses frères et sœurs: feu Bernard (feu Cécile Hamel), Mariette (Richard Leclerc), Christiane (André Lemay), Daniel (Johanne Lemay); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Brisson: Marie-Paule (André Lyonnais), Margot, Anita (Jacques Tousignant), Françoise (Fernand Auger), feu Simon (Madeleine Demers), feu Aline (Pierre Bacon), Madeleine, feu Jeanne-d'Arc, Bernard, Clément (Clothilde Brillant), Serge (Carmen Grenier), Chantal, Sylvain; ses filleules et filleuls: Nathalie Bacon, Patricia Lemay, Jocelyn Lemay, Antonin Gosselin-Brisson; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Un sincère remerciement au personnel du CLSC de la Jacques-Cartier, pour leur dévouement, la qualité des soins prodigués et le support apporté. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Québec) G1S 3G3, tél. 418-683-8666, site Internet: www.cancer.ca/fr-ca/?region=qc.