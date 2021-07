LAMONDE, Hélène



À son domicile, le 4 juillet 2021, est décédée, à l'âge de 63 ans et 5 mois, madame Hélène Lamonde. Native de Québec, elle demeurait à Trois-Rivières depuis 3 ans. La famille accueillera parents et ami(e)s à laElle laisse dans le deuil son époux Jean-Guy Roberge, ses deux enfants: Stéphane et Mélanie (Yves Grenier); ses petits-enfants: Jade, Raphaël, Kayla et Mychelle-Ann; sa sœur Sonia Lamonde, ses deux frères: Mario Lamonde et Alain Lebrun; ainsi que ses beaux-frères, belles-sœurs, cousins, cousines, oncles, tantes et ami(e)s, dont Carole Grenier et Isabelle Godbout. La famille désire remercier l'équipe du soutien à domicile (soins palliatifs). Merci à toute votre belle équipe pour tous vos bons soins.