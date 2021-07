FOURNIER, Jean-Marie



À la Maison Michel-Sarrazin, le 7 juillet 2021, à l'âge de 83 ans, est décédé monsieur Jean-Marie Fournier, époux de feu madame Cécile Régimbald, fils de feu madame Alberta Bouchard et de feu monsieur Émile Fournier. Il demeurait à Sainte-Foy.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, aule vendredi, 16 juillet de 17 h à 21 h.où la famille recevra les condoléances à compter de 9 h. L'inhumation se fera au cimetière Saint-Claire-de-Bellechasse immédiatement après les funérailles. Il laisse dans le deuil son fils Jean-François (Jody Anne Gibson) et sa fille Caroline; ses petits-enfants: Mattieux, Madeline et Émile; son amie et compagne Jeannine Boileau ainsi que sa famille; ses frères et soeurs: feu Émilien (Noëlla Marceau), Reine-Marie (Jean-Marie Giguère), feu Antonin (Josée), Julien (Réjeanne Proulx), Marcien (Claire Patry), feu Marianne (Marcienne), feu Denis (Félicienne Chouinard), feu Alexis (Marie Labonté), Marie-Luce (Gilles Gagné), Lucien et Françoise (feu Maurice Boutin); ses beaux-frères et ses belles-soeurs: feu André Régimbald (June Martin), Lucie (Donald Bellehumeur), Ginette (Maurice Coderre); ses neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. La famille tient à remercier tous les médecins, infirmières, infirmiers ainsi que le personnel de soutien, les bénévoles de la Maison Michel-Sarrazin et le personnel soignant de l'unité de soins pulmonaires de l'IUCPQ. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, 801, Grande-Allée ouest, bureau 124, Québec, Québec Tél : 418 687-6084 Courriel : fondation@michel-sarrazin.ca Site web : www.michel-sarrazin.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.