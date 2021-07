Allons, enfants de la Patrie...

Bonne fête nationale à tous nos amis français de France qui célèbrent aujourd’hui leur fête nationale. Instituée officiellement en souvenir de la fête de la Fédération, le 14 juillet 1790, cette journée commémore également la prise de la Bastille, le 14 juillet 1789. Mes salutations à Frédéric Sanchez (photo), consul général de France à Québec, depuis le 3 septembre 2019.

Centenaire

Photo courtoisie

Jeannette Roy Breton (photo), qui demeure à la résidence À La Croisée du Bonheur de Beaumont, célèbre aujourd’hui son 100e anniversaire de naissance. Native de Saint-Raphaël-de-Bellechasse, elle est la mère de 6 enfants, a 10 petits-enfants, 12 arrière-petits-enfants et une arrière-arrière-petite-fille. Elle attribue sa longévité à son positivisme et à la vie très active qu’elle a menée. Elle a travaillé avec son mari, Jules Breton (décédé en 1999), sur la ferme familiale (production laitière) à La Durantaye les premières années et pendant 22 ans au CHSLD de Saint-Michel-de-Bellechasse. Présentement, Mme Breton fait encore un peu de bénévolat et tricote pour l’organisme Convergence. « Le travail ne fait pas mourir », dit celle qui sème encore le bonheur par sa joie de vivre et son implication sociale. Elle sera entourée aujourd’hui de toute sa famille pour célébrer son centenaire. Félicitations Jeannette !

Mes excuses

Photo courtoisie

Je me dois d’offrir mes excuses les plus sincères à Gisele Côté Fournier, de la résidence pour aînés Ékla de l’arrondissement Sainte-Foy à Québec, pour avoir fait paraître, hier, la mauvaise photo d’elle à l’occasion de son 95e anniversaire de naissance. Je corrige le tout ce matin avec la bonne photo. Née à Parent (secteur ouest de la nouvelle ville de La Tuque) le 13 juillet 1926, Gisèle a déménagé à Québec et a travaillé pour l’usine Dominion Corset, située à l’angle du boulevard Charest et de la rue Dorchester, avant de rencontrer celui qui allait devenir son mari (Lucien Fournier). Marié en 1950, le couple a eu 4 enfants (Jean-Guy, Jocelyne, Luc et Michel), a 7 petits-enfants et 10 arrière-petits-enfants. Veuve depuis 2002, elle demeure active, joue aux cartes plusieurs fois par semaine et aime les sorties au restaurant. Bonne fête et mes excuses à toute la famille !

65 ans de mariage

Photo courtoisie

Jacqueline Dubé et Raymond Bouchard (photo), qui habitent le quar-tier Montmorency à Québec, fêtent aujourd’hui leurs noces de palissandre (65 ans). Marié le 14 juillet 1956 (photo) à l’église de Montmorency, le couple a eu 5 enfants, a aujourd’hui 9 petits-enfants et 14 arrière-petits-enfants (bientôt un 15e). Lors de leurs vies actives, Jacqueline s’est beaucoup impliquée dans sa communauté auprès de différents organismes tout en étant mère au foyer, alors que de son côté, Raymond, un joueur de golf passionné, a été contremaître à la Dominion Textile une grande partie de sa vie ainsi qu’à la compagnie Sico. Toute la grande famille des Dubé/Bouchard les félicite et leur souhaite une très belle journée d’anniversaire.

Triste souvenir

Photo courtoisie

Le 14 juillet 2016. Un camion fonce sur la foule qui participait aux célébrations de la fête nationale à Nice, en France. Bilan : 84 morts et 50 blessés graves. Le drame s’est produit sur la promenade des Anglais, un lieu hautement touristique.

Anniversaires

Photo courtoisie

Pierre Houde (photo), descripteur des matchs des Canadiens et de formule 1 (RDS), 64 ans... Malika Ménard, Miss France 2010, 34 ans... Victoria princesse héritière de Suède, fille aînée du couple royal de Suède, 43 ans... Ross Rebagliati, planchiste canadien, médaillé d’or olympique à Nagano, 50 ans... Marie-Chantal Toupin, chanteuse québécoise, 50 ans... Matthew Fox, acteur américain, 55 ans...

Disparus

Photo courtoisie

Le 14 juillet 2020 : Jean-Jacques Lionel, dit J.J. Lionel (photo), 72 ans, chanteur belge connu principalement pour sa chanson La Danse des canards parue en 1981... 2019 : Pernell Whitaker, 55 ans, ancien boxeur intronisé au Temple de la renommée international de boxe en 2006... 2016 : George Ramsay Cook, 84 ans, historien canadien... 2015 : David Somerville, 81 ans, cofondateur et chanteur principal du groupe The Diamonds dans les années 50... 2014 : Louis Lebeau, 63 ans, animateur radio de Québec et de Beauce... 2013 : Dennis Burkley, 67 ans, acteur, réalisateur et scénariste américain... 2012 : Sixten Jernberg, 83 ans, fondeur suédois... 2007 : John Ferguson, 68 ans, ex-justicier des Canadiens de Montréal... 2000 : Georges Maranda, 68 ans, premier Québécois à évoluer dans le baseball majeur... 1993 : Léo Ferré, 77 ans, auteur de plusieurs classiques de la chanson française... 1970 : Luis Mariano, 55 ans, le roi de l’opérette.