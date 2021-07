TURGEON, Lucie



À son domicile, le 28 juin 2021, à l'âge de 66 ans, est décédée madame Lucie Turgeon, conjointe de monsieur Régent Laliberté. Originaire de Saint-Anselme, elle résidait à Lévis. Elle laisse dans le deuil, outre son bien-aimé conjoint, ses sœurs et frères : Louise (Jean-Claude Lacasse), Lucien (Pauline Dion), Evelyne (Denys Allen) et Raymond; sa filleule, madame Marie-Pier Turgeon, ainsi que ses nièces, neveux et cousines; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Laliberté : Brigitte (Michel Dombrowski), Richard (Lucie Brulotte), Ronnie (Norma Shannon) et sa précieuse amie, madame Denise Campagna et son époux, monsieur Michel Dumont, ainsi que ses ex-collègues du Cégep de Lévis-Lauzon, particulièrement mesdames Gemma Godbout et Diane Rousseau. Elle est allée rejoindre ses parents, feu Rose-Anne Allen et feu Édouard Turgeon (Saint-Anselme), ainsi que son frère, feu Roger Turgeon (feu Pierrette Lavoie). Nous tenons à exprimer toute notre gratitude au Dr Michel Côté pour son chaleureux et indéfectible soutien professionnel comme médecin de famille, au Dr Anthony Calabrino, spécialiste vasculaire de l'hôpital St-François d'Assise, pour son expertise et le respect témoigné par son approche humaine ainsi qu'à la Dre Mélanie Laverdière et à toute son équipe de la Clinique de la douleur de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour leurs soins attentionnés. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis, service de la Clinique de la douleur ou à toute autre fondation de votre choix.Elle a été confiée au