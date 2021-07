«Basket spatial: une nouvelle ère» : amusement garanti!

S’il y a un film à aller voir au cinéma avec ses enfants, c’est bien ce tout nouveau «Basket spatial: une nouvelle ère».

Les studios Warner effectuent d’amusants clins d’œil à leurs films et franchises les plus populaires dans ce «Basket spatial: une nouvelle ère», devant lequel les jeunes et leurs parents ne s’ennuieront pas.

L’histoire est simple: LeBron James, incarné par lui-même, doit sauver son fils Dom (Cedric Joe) des griffes du très méchant Al-G Rhythm (Don Cheadle), avatar de l’intelligence artificielle du «server-verse» des studios.

On voit donc la planète «Trône de fer», celle dédiée à «Harry Potter», on aperçoit le Rick’s Café de «Casablanca» (où officie d’ailleurs Yosemite Sam)... Et que dire de la planète «Matrix», sur laquelle LeBron James recrute la grand-mère en lieu et place de Trinité!

On a également droit à Bip Bip et Coyote dans «Mad Max», Marvin le Martien, Speedy Gonzales, Taz, Porky Pig, Daffy Duck, Bugs Bunny et, bien sûr, Lola Bunny (voix de Zendaya en version originale).

En 115 minutes, les cinéphiles assistent à un déploiement de gags, de plaisanteries, d’action et d’émotion, le tout dans un environnement à la fois animé et en prises de vues réelles. L’animation des humains permet d’ailleurs de leur faire accomplir des mouvements impossibles dans la vie lors d’une partie de basket particulièrement folle entre le «Tune Squad» de LeBron James et le «Goon Squad» de son fils.

Oui, il y a un message sur les relations père-fils qui peut d’ailleurs s’appliquer à tous les parents et à tous les enfants. Oui, le tout finit bien. Oui, le tout fait beaucoup rire. Et, oui, le tout met de bien bonne humeur, et énergise. Et pour un retour dans les salles obscures avec les jeunes, ça fait un bien fou!