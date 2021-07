LAROCHELLE, Raymond



Au CHU de Québec, le 26 juin 2021, à l'âge de 98 ans et 10 mois, est décédé monsieur Raymond Larochelle, époux de madame Germaine Gosselin. Né à Buckland, il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres,, de 18 h 30 à 20 h 15, auIl laisse dans le deuil, outre son épouse bien-aimée, ses enfants: Raymonde (Denis Moreau), Normande (André Morissette), Serge (Ginette Hivon), Michèle (Alain Lindsay), Pierrette (Clément Deslauriers), Yvon (Lyne Leblanc), Jocelyne (Claude Perreault). L'ont précédé ses enfants: Germain, Linda et Mario. Également, sont éprouvés ses 8 petits-enfants et leurs conjoints: Rémy (Valérie), Émilie (Pierre-Luc), François (Mélissa), Mélinda (Vincent-Philippe), Sébastien (Joëlle), Geneviève (Maxim), Sarah (Mathieu), Jean-Simon (Sophie); ainsi que 16 arrière-petits-enfants. De plus, sont touchés par le deuil, son frère Albert, Rose-Ange Vincent (feu Rosaire Larochelle), Marie-Ida Cloutier (feu Paul Gosselin) et de nombreux neveux et nièces, amis et connaissances de la Résidence du Campanile où il demeurait depuis 13 ans. Nous remercions chaleureusement le personnel de la Résidence du Campanile et plus particulièrement le directeur monsieur Michel Bélanger pour son humanisme. Nous remercions également les médecins et le personnel soignant de l'unité de gériatrie du CHUL pour la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ). Des formulaires seront disponibles sur place.