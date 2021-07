JULIEN, Bruno



À l'Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 2 juillet 2021, à l'âge de 42 ans, est décédé monsieur Bruno Julien, fils de madame Jacqueline Lévesque et de monsieur Denis Julien. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, au, de 11 h à 13 h 30.L'inhumation se fera au cimetière St-Charles. Outre ses parents, il laisse dans le deuil son frère: Francis et son épouse Valérie Beaulieu ainsi que leurs enfants: Emma, Mathilde, Charlie et Romy; ses oncles et ses tantes: Renald (son épouse Denise Gagnon), Jacques (son épouse Ginette Demers), Jean-Pierre Couture (son épouse feu Monique Julien), Ginette (son conjoint Pierre Dignard) et Liane (son époux Paul-Émile Friolet); ses cousins et cousines: Simon, Robert, Hélène, Nathalie, Suzanne, Marie-Claude, Isabelle, Karine, Hugo, Marjorie, Roxane, Claudine, Denis, François et Caroline ainsi que plusieurs ami(e)s. La famille tient à remercier le Père Ghislain Roy pour la célébration de la messe et remercier aussi le personnel du CIUSSSCN pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des offrandes de messes.