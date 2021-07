Comment épauler ma fille malgré elle?

Contrairement à nos deux garçons, notre fille a choisi de quitter son lieu de naissance pour aller vivre à Montréal. Comme c’est à 500 km de distance, on ne la voit pas souvent. Elle a un travail prenant qui ne lui permet pas de partir au loin souvent, et mon mari et moi avons en horreur de parcourir de longues distances en voiture.

Notre fille a toujours été une personne solitaire et secrète, ce qui fait que rendue à 32 ans, elle est toujours célibataire et sans enfants. On n’a jamais rien su de sa vie intime puisqu’elle ne nous en a jamais rien dit.

Exceptionnellement la semaine dernière, elle est venue passer sa semaine de vacances à l’hôtel de notre patelin. Ça nous a permis de reprendre un contact qu’on n’avait pas eu depuis trois ans. On l’a trouvée changée mon mari et moi. Au fil de nos questions, elle a fini par nous dire qu’elle avait travaillé plus que de coutume durant la pandémie et qu’elle était donc assez fatiguée.

Mais ce qui semble le plus inquiétant, c’est que lors d’un moment intime entre elle, un de ses frères et sa femme à qui elle rendait visite, elle aurait dit qu’elle avait amorcé une thérapie avec un psychologue et que ça contribuait également à son état. Certaines choses de sa vie avaient à être remises en cause selon ce qu’elle leur a dit. Mais à son père et moi elle n’a rien révélé de tout ça et ça me chagrine. On voudrait tellement lui donner autant qu’à nos deux garçons et elle nous prive de le faire à cause de l’isolement dans lequel elle se maintient.

Quelle serait la meilleure façon de l’aider ? Comme elle ne nous appelle pas souvent, c’est difficile de savoir ce qu’elle mijote, et on sent qu’on va devoir forcer sa porte pour la comprendre et pouvoir agir.

Une mère

On ne force jamais la porte de quelqu’un, c’est toujours contre- productif. Et dans votre cas, ce serait la meilleure façon d’emmener votre fille à se replier sur elle-même et à se fermer encore plus. Par contre, selon quel principe est-ce que ça doit toujours être elle qui vous appelle et non le contraire ? Peut-être que, si peu à peu vous manifestez de l’intérêt pour sa vie, ce sera à vous que votre fille fera sa prochaine confidence sur sa thérapie.