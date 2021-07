Course automobile: un avant-goût de 2022

On ne parle pas d’évolution, mais plutôt d’une véritable révolution.

La Formule 1 va profiter de la tenue du Grand Prix de Grande-Bretagne en fin de semaine, où la toute première épreuve comptant pour le Championnat du monde a été présentée en 1950, pour dévoiler jeudi un modèle grandeur nature de la nouvelle monoplace qui sera utilisée en 2022.

L’entrée en scène de cette voiture, aux lignes plus futuristes, devait avoir lieu cette année, mais elle a été retardée d’un an en raison de la pandémie.

Une première esquisse du bolide avait été présentée, en images, à quelques jours du Grand Prix des États-Unis, à Austin, en novembre 2019.

Pour raviver le spectacle

Dès lors, les réactions ont été favorables. De toute évidence, le produit fini respectera, en plusieurs points, le prototype dévoilé il y a 17 mois.

À l’époque, la F1 était au cœur d’une domination de l’écurie Mercedes dont on ne voyait pas la fin.

La F1, de concert avec la Fédération internationale de l’automobile (FIA), s’est donc mise à la tâche pour trouver des solutions qui améliorent la qualité du spectacle et réduisent les écarts entre les équipes.

Feuille blanche

La silhouette des voitures sera passablement modifiée, nous rappelle la FIA, qui, depuis quelques jours sur son site, convie tous les amateurs à assister à une présentation virtuelle à 9 heures jeudi matin.

« La F1 entame un nouveau chapitre en 2022 qui s’annonce très passionnant, peut-on lire sur son invitation. Le règlement actuel sera effacé et de nouvelles règles entreront en vigueur. Le but est d’offrir des courses plus spectaculaires. »

Cette refonte majeure va forcer les équipes à concevoir leur nouvelle monoplace à partir d’une feuille blanche sur leur planche à dessin. Le travail est déjà amorcé.

Dans une certaine mesure, on assistera au retour des voitures à effet de sol, dont les tunnels dans le plancher vont contribuer, en grande partie, à améliorer l’appui aérodynamique.

La démarche permettra ainsi d’éliminer la turbulence, de suivre de plus près un adversaire et, par le fait même, de favoriser les dépassements.

Selon certains pilotes qui ont eu l’occasion de se familiariser avec la nouvelle voiture à l’aide d’un simulateur, les pneus seront aussi moins exposés à la surchauffe. L’imposition d’un plafond budgétaire devrait aussi assurer une meilleure parité entre les équipes.

Un retard à combler

En temps normal, Lewis Hamilton se présente chez lui à Silverstone en position confortable. Mais pas cette année.

Après neuf épreuves, en 2019 et en 2020, il avait grimpé non seulement sur la première marche du podium à six reprises, mais il occupait aussi la tête au classement cumulatif.

Or, avec seulement trois victoires au compteur cette année, le septuple champion du monde concède déjà 32 points au meneur Max Verstappen.

Même si ce dernier était incapable d’inscrire le moindre point en fin de semaine et que Hamilton engrangeait le maximum (29) à bord de sa Mercedes, le Néerlandais ne serait pas délogé du premier rang à l’issue du GP de Grande-Bretagne.

Vingt-cinq points sont accordés au vainqueur et un autre est octroyé à l’auteur du tour le plus rapide en course dimanche. Trois points supplémentaires seront aussi décernés à celui qui remportera la course sprint de samedi.

Des terrains de jeu

La bonne nouvelle pour Hamilton, c’est que le tracé de Silverstone est un véritable terrain de jeu, lui qui y compte sept victoires. Et que dire du Grand Prix de Hongrie, qui aura lieu deux semaines plus tard, un endroit où le Britannique s’est imposé à huit reprises ?

Tout ça pour dire que le moment est on ne peut plus favorable pour renverser la vapeur. Mais la saison 2021 a clairement démontré que Verstappen et l’écurie Red Bull représentaient la combinaison de l’heure en F1.

Petit rappel en terminant : deux épreuves de F1 ont eu lieu l’an dernier à Silverstone. Hamilton a remporté la première course et Verstappen s’est classé au deuxième rang. La semaine suivante, les rôles étaient inversés.

Voilà qui met la table pour un week-end qui s’annonce palpitant et surtout déterminant pour la course au titre.

Grand Prix de Grande-Bretagne

10e étape du Championnat du monde de F1

5,9 km

18 virages

52 : nombre de tours

306,2 km : distance totale

Date : 18 juillet 2021

18 juillet 2021 Circuit : Silverstone

Silverstone Premier Grand Prix : 1950

Horaire



Heure de G.-Bretagne Heure du Québec Essais libres 1 Vendredi 14 h 30 à 15 h 30 Vendredi 9 h 30 à 10 h 30 Qualifications Vendredi 18 h à 19 h Vendredi 13 h à 14 h Essais libres 2 Samedi midi à 13 h Samedi 7 h à 8 h Course sprint * Samedi 16 h 30 à 17 h Samedi 11 h 30 à midi Course Dimanche 15 h Dimanche 10 h

Décalage de 5 heures avec le Québec

* Ce format (course de 30 minutes) est utilisé pour la première fois en Formule 1 et déterminera la grille de départ du Grand Prix de dimanche.

Récents vainqueurs

2019 | Lewis Hamilton | Mercedes

2018 | Sebastian Vettel | Ferrari

2017 | Lewis Hamilton | Mercedes

Classement 2021

1. Max Verstappen 182 pts 2. Lewis Hamilton 150 3. Sergio Pérez 104 4. Lando Norris 101 5. Valtteri Bottas 92 6. Charles Leclerc 62 7. Carlos Sainz 60 8. Daniel Ricciardo 40 9. Pierre Gasly 39 10. Sebastian Vettel 30 12. Lance Stroll 14

Podium en 2020

1. Lewis Hamilton Mercedes 52 tours

en 1 h 28 min, 1,283 s 2. Max Verstappen Red Bull à 5,9 s 3. Charles Leclerc Ferrari à 18,5 s

Position de tête : Lewis Hamilton (Mercedes) en 1 min 24 s,303 s

Meilleur tour en course : Max Verstappen (Red Bull) en 1 min, 27,097 s (au 52e tour)

Meilleur résultat par pilote au GP de Grande-Bretagne



Lewis Hamilton 1er en 2008, 2014, 2015,

2016, 2017, 2019 et 2020 Sebastian Vettel 1er en 2009 et 2018 Fernando Alonso 1er en 2006 et 2011 Kimi Räikkönen 1er en 2007 Max Verstappen 2e en 2016 et 2020 Valtteri Bottas 2e en 2014, 2017 et 2019 Charles Leclerc 3e en 2019 et 2020 Daniel Ricciardo 3e en 2014 Pierre Gasly 4e en 2019 Lando Norris 5e en 2020 Carlos Sainz 6e en 2019 Sergio Pérez 6e en 2016 Esteban Ocon 7e en 2018 Lance Stroll 9e en 2020 George Russell 12e en 2020 Antonio Giovinazzi 14e en 2020 Nicholas Latifi 15e en 2020 Yuki Tsunoda Aucune participation Mick Schumacher Aucune participation Nikita Mazepin Aucune participation

Un week-end pas comme les autres

Et dire que c’est à Montréal, le mois dernier, que tout devait commencer.

L’annulation du Grand Prix du Canada, en raison de la pandémie, a forcé les autorités de la Formule 1 à remettre à plus tard le début des courses sprint destinées à remplacer la traditionnelle séance de qualifications du samedi.

Or, c’est plutôt en fin de semaine, au mythique circuit de Silverstone, que ce format inédit sera exploité pour la première fois à l’occasion du Grand Prix de Grande-Bretagne.

Cette idée de réduire le temps accordé aux essais libres (il n’y aura que deux périodes d’une durée de 60 minutes chacune) a pour but de raviver l’intérêt lors des deux premières journées non seulement des spectateurs, mais aussi de l’auditoire à la télé.

Dès le vendredi

Ainsi, après la première séance d’entraînement du vendredi matin, les 20 pilotes vont ensuite participer à la séance de qualifications quelques heures plus tard, celle qui, habituellement, a lieu le lendemain.

Le principe des qualifications sera toutefois le même, soit de trois rondes (Q1, Q2 et Q3) qui permettront de former la grille de départ de la course sprint de samedi.

Cette dernière n’excédera pas les 30 minutes et sa distance sera fixée à 100 kilomètres. Aucun arrêt au puits de ravitaillement n’est prévu.

L’ordre d’arrivée de la course déterminera les positions sur la grille de départ du Grand Prix de dimanche, dont la durée et le format demeurent inchangés. Le gagnant s’élancera donc en position de tête le lendemain.

Nouveaux pneus

Ce qui change toutefois, ce sont les pneus et leur... gestion. Le fournisseur Pirelli profite de l’occasion pour introduire de nouvelles gommes que les équipes devront utiliser jusqu’à la fin de la saison.

La réglementation réservée à cette programmation particulière fait toujours appel à trois types de gommes (tendres, moyennes et dures). Cependant, pour la séance de qualifications du vendredi, les pilotes ne compteront que sur un ensemble de cinq pneus tendres (aucun autre choix possible) dont un sera utilisé en Q3.

Il convient aussi de mentionner que les pilotes qui vont s’affronter dans cette dernière ronde des qualifications (Q3) ne seront pas obligés de prendre le départ le lendemain avec le train utilisé en Q2, comme c’est le cas actuellement.

Seuls les trois premiers pilotes à l’arrivée vont récolter des points selon le barème suivant : trois au gagnant, deux au second et un au troisième. Il n’y aura pas de cérémonie de podium. Enfin, des courses sprint le samedi sont aussi prévues à l’horaire des GP d’Italie et du Brésil plus tard en 2021.