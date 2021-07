D-Box paralysée par une cyberattaque

L’action de la techno de divertissement immersive D-Box a chuté de plus de 8% un peu après l’ouverture des marchés à Toronto mercredi après l’annonce d’une cyberattaque par un rançongiciel visant ses systèmes informatiques.

«L’attaque s’est déroulée après la fermeture des bureaux le 12 juillet 2021 et a été détectée le même jour. La Société a immédiatement pris des mesures afin de neutraliser l’atteinte et réduire les impacts possibles sur les données et les opérations de la Société et amorcer le processus de recouvrement», a souligné D-Box par communiqué un peu avant l’ouverture des marchés.

«Le logiciel malveillant employé dans le cadre de l’attaque a encrypté des données électroniques logées dans le réseau de la Société de façon à les rendre illisibles ou inutilisables», a précisé la compagnie.

Système paralysé

Du même souffle, la société a prévenu qu’il est possible que ses opérations commerciales soient affectées durant plusieurs jours.

Pour l’instant, rien n’indique que données personnelles de clients ont été compromises, mais «certaines données personnelles d’employés pourraient avoir été compromises», a-t-on précisé.

«Des firmes indépendantes spécialisées en matière de cybersécurité ont été amenées afin d’aider la Société à traiter la situation suivant les meilleures pratiques de l’industrie», a fait savoir D-Box.

-D’autres détails suivront.