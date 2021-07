Des voix s'élèvent contre l'achat de nouveaux avions de chasse

Une centaine de musiciens, politiciens, auteurs et universitaires ont adressé une lettre ouverte au premier ministre du Canada, Justin Trudeau, mercredi, pour s'opposer au projet de son gouvernement d'acheter des avions de chasse «inutiles, dangereux et destructeurs du climat».

• À lire aussi: Gaspé très heureuse de l’agrandissement de LM Wind Power

• À lire aussi: Frontières: «le temps est venu de mettre en place un plan de réouverture», dit Jean Charest

• À lire aussi: Réouverture des frontières: une annonce dans les semaines à venir, dit Trudeau

La lettre appelle le premier ministre Justin Trudeau à abandonner son projet d'achat de 88 nouveaux avions de chasse qui pourraient dépasser les 77 milliards $, d'après les estimations de la No Fighter Jets Coalition.

Parmi les signataires s'y trouvent les musiciens canadiens Neil Young, Sarah Harmer et Tegan and Sara ainsi que les auteurs Yann Martel, Gabor Maté et Michael Ondaatje.

La déclaration No New Fighter Jets for Canada est également signée par les écologistes David Suzuki et Naomi Klein, ainsi que par deux députés en exercice, quatre anciens députés, un sénateur et l'ancien diplomate Stephen Lewis.

Des personnalités internationales telles que la légende du rock Roger Waters, l'actrice Daryl Hannah et le professeur Noam Chomsky ont également soutenu l'appel.