Deux chorégraphes québécoises en nominations aux Emmys

Deux chorégraphes québécoises sont en nomination aux Emmys dans la catégorie Outstanding Choreography For Variety Or Reality Programming pour trois numéros montés avec la troupe The Young Cast de Lévis dans le cadre de l'émission «World of Dance» produite par Jennifer Lopez.

Marie-Odile Haince-LeBel, chorégraphe et propriétaire de District Mao, s’est entretenue mercredi avec Vincent Dessureault à QUB radio pour parler de cette nomination en vue du gala de la télévision américaine, qui aura lieu le 19 septembre prochain sur les ondes de CBS.

Sa comparse Caroline Lemieux et elle ont déjà signé 18 chorégraphies pour NBC, mais se retrouver en nomination aux Emmys «est surréel» et est une première pour les deux femmes, selon Mme Haince-LeBel.

«Quand on fait des "shows" télé comme ça, on ne pense pas aux Emmys, on ne pense pas que ça se peut. C’est encore très irréel pour nous, donc ç’a été une surprise pour nous. Hier, moi, j’étais connectée juste pour voir si j’avais des gens de l’industrie que je connaissais sur le "show" qui allaient avoir une nomination, donc à quel point on ne s’attendait pas d’en avoir une [nomination]», a raconté la jeune femme.

Mais elle est finalement passée à autre chose et ce n’est que plus tard, informée par son producteur, que Marie-Odile Haince-LeBel a appris l’heureuse nouvelle.

«Là, plus de son, plus de lumière, on ne savait plus ce qui se passait. [...] Je pense que je suis allée voir au moins 50 fois pour être certaine que c’était vraiment vrai», a-t-elle relaté.

«On avait une gang vraiment impressionnante, vraiment travaillante. [...] Je ne dirais pas que c’était facile, car c’est beaucoup beaucoup d’heures qu’on a mis, c’est du 18 heures par jour là-bas, en tournage, c’est de longues journées de répétitions», a résumé Mme Haince-LeBel au sujet de cette expérience.

La troupe The Young Cast de Lévis est très fière des deux chorégraphes. «Ça a été tellement une belle expérience. On s’est rendus en [demi-finales] sur ce "show" de télé-là, ils ont fait cinq numéros en un mois, donc ça boucle bien la boucle de "World of Dance".»

Jennifer Lopez, qui avait déjà vu le travail de deux Québécoises lors de la saison deux, a indiqué que leurs plus récentes chorégraphies étaient de classe mondiale.

«Elle est comme dure à impressionner. [...] Ce n’est pas scripté, elle va réagir comme elle le veut», a dit Mme Haince-LeBel.

Marie-Odile Haince-LeBel et Caroline Lemieux espèrent défiler sur le tapis rouge des Emmys, en septembre prochain, et vivre à fond cette expérience hors de l’ordinaire qui leur ouvre encore plus grandement les portes aux États-Unis.