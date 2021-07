CHOUINARD, Janine Hudon



À l'hôpital Notre-Dame de Fatima de La Pocatière, le 30 juin 2021, est décédée à l'âge de 80 ans et 11 mois, Mme Janine Hudon, épouse de M. Jean-Yves Chouinard; fille de feu Mme Irène Thériault et de feu M. Charles-Édouard Hudon. Elle demeurait à Saint-Philippe-de-Néri, Kamouraska. La famille recevra les condoléances à lade 12 h à 14 h.suivie de l'inhumation au cimetière de Saint-Philippe-de-Néri. Elle laisse dans le deuil son époux, Jean-Yves Chouinard; ses enfants: Jacques, François (Caroline Martel); sa petite-fille adorée, Emma. Elle était la soeur de: feu Marcel (Simone Beaulieu), Cécile (feu Jean-Eudes Bérubé), André (Colette Dionne) et la belle-sœur de: Georges (Pierrette Houle), feu Lorraine, Solange (feu Gérald Fortin), Lise (feu Raymond Fortin), feu Bertrand, Ginette (feu Bruno Morin), Valmont (Annette Harton). Sont aussi attristés par son départ ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'hôpital Notre-Dame de Fatima pour les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 261-4715, avenue des Replats, Québec (Québec) G2J 1B8. La direction des funérailles a été confiée à la