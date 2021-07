MATHIEU, Robert



À Québec, le 11 juin 2021, à l'âge de 84 ans, est décédé monsieur Robert Mathieu, époux de feu dame Alice Martineau. Né à Alma, le 27 août 1936, il était le fils de feu dame Eugénie Lavoie et de feu monsieur Adélard Mathieu. Il demeurait à Québec.à compter de 13 h.Les cendres seront par la suite déposées au cimetière de St-Grégoire-de-Montmorency. Monsieur Mathieu laisse dans le deuil ses frères et ses sœurs: Jérémie, Émilien, Léontine, Berthe, Madeleine, Suzanne; tous les membres de la famille Martineau, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Les funérailles sont sous la direction de