GUILLOT, Laurent (Larry)



Au Centre d'hébergement St-Jean-Eudes, le 10 juin 2021, à l'âge de 78 ans et 3 mois, est décédé monsieur Laurent Guillot, époux de madame Yvette Henry, fils de feu madame Marie-Laure Latulippe et de feu monsieur Jean-Baptiste Guillot. Il est allé rejoindre sa sœur Thérèse (feu Roger Côté) qui l'a précédé. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 15 h à 18 h.Les cendres seront déposées au Mausolée Catherine de Saint-Augustin. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses fils: Stéphan (Nadine Gaudreau), Sébastien (Bianca Vorga); ses petits-enfants adorés: Alexandre et Aurélie; ses frères et sœurs: Jean-René (feu Louisette), Gisèle, Patrice (Ethel), Louise (feu Raymond), Michel (Francine) et Solange (Jacquelin); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Henry, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et de chers ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du Centre d'hébergement Saint-Antoine ainsi que le personnel du Centre d'hébergement St-Jean-Eudes pour leur empathie, leurs bons soins et chaleureux soutien. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU (CHUL) de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec, Qc, ou par téléphone au 418 525-4385. Site web: www.fondationduchudequebec.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.