Hydro-Québec s’allie à Énergir

Hydro-Québec et Énergir (ex-Gaz Metro) annoncent ce matin un nouveau partenariat qui vise à terme le remplacement des systèmes de chauffage résidentiel au gaz naturel par des systèmes biénergie (gaz et électricité).

Cet objectif permettrait de diminuer d'un peu plus de 70 % la consommation de gaz naturel des clients participants, et donc de réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) attribuables au chauffage des bâtiments résidentiels, commerciaux et institutionnels, font valoir les deux entreprises.

Le gouvernement du Québec semble appuyer le projet par une contribution gouvernementale de 125 millions de dollars, tirée du Plan pour une économie verte 2030, afin de financer des initiatives visant à créer «une complémentarité optimale» des réseaux électrique et gazier.

Les deux distributeurs, Énergir et Hydro-Québec, annoncent qu’elles soumettront bientôt un dossier à cet égard pour fin d’approbation par la Régie de l'énergie.

Plus de détails suivront.