Journée historique pour le hockey scolaire

Après maintenant sept ans de négociations et parfois de discussions tendues, la Ligue de hockey préparatoire scolaire (LHPS) a accepté de joindre les rangs du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ). Une décision qui a provoqué beaucoup de soulagement chez les deux organisations.

«C’est une très bonne nouvelle pour le hockey au Québec. Je crois que la LHPS pourra maintenant continuer à croître. Ça fait seulement 11 ans que nous existons et de finalement joindre le RSEQ nous permettra de nous développer normalement comme n’importe quel adolescent», a imagé le directeur général de la LHPS, Louis Simard.

L’obligation du ministère de l’Éducation d’intégrer les rangs du RSEQ pour le 31 mai a joué un rôle important selon le dirigeant. «C’est certain qu’il y avait de la pression après avoir dépassé la date. Je crois que l’arrivée de Joé Juneau comme président de notre organisation a fait bouger les choses dans la bonne direction. Ce qui est important pour nous, c’est la préservation de notre mode de fonctionnement et de notre autonomie. L’entente ratifiée nous assure de garder notre modèle de développement et on voit maintenant le RSEQ comme un partenaire. Nous sommes vraiment contents.»

Une nouvelle puissance

L’arrivée de la LHPS et de ses 120 équipes et 23 écoles représentées marque un changement de garde important pour le développement du hockey au Québec. Le hockey scolaire ne peut simplement plus être ignoré selon le dirigeant.

«Je pense qu’on sera forcé d’avoir une réflexion importante sur l’avenir du hockey au Québec. Il y aura maintenant 80% des joueurs d’excellence, qui jouent avec la mise en échec, qui proviennent du hockey scolaire. Le hockey civil est absolument nécessaire et il faut trouver une meilleure façon de cohabiter. J’espère que ce sera un mandat pour le nouveau directeur général de Hockey Québec qui sera connu à l’automne.»

Le RSEQ comblé

De son côté, le président-directeur général du RSEQ, Gustave Roel, ne cachait pas sa joie de voir la LHPS joindre les rangs. «C’est une journée très importante pour le hockey scolaire. Toutes les organisations sont maintenant regroupées autour de la même bannière. L’offre de services est maintenant améliorée et les étudiants-athlètes sont gagnants avec de meilleures possibilités devant eux.»

Avec la Ligue de hockey interscolaire (LHIQ) qui a joint les rangs en avril, le RSEQ a doublé instantanément son nombre d’étudiants-athlètes pratiquant la discipline en l’espace de quatre mois.

«L’entente avec la LHIQ a servi dans les négociations avec la LHPS. Ils ont compris le rôle du RSEQ qui donne beaucoup d’autonomie à ses membres. Le RSEQ est fait comme ça. Les négociations se sont intensifiées après le 31 mai pour en venir à la conclusion hier. Je suis également très heureux d’annoncer que plusieurs membres de la LHPS vont venir travailler dans le futur avec nous. De cette façon, on conserve l’expertise cruciale de plusieurs personnes de qualité.»