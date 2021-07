Le défenseur Kevan Miller annonce sa retraite

Le défenseur des Bruins de Boston Kevan Miller a annoncé sa retraite, mercredi, après avoir été ennuyé par les blessures au cours des récentes années.

L’homme de 33 ans aurait pu profiter du statut de joueur autonome sans compensation le 28 juillet, mais il préfère tourner la page sur sa carrière de sept saisons dans la Ligue nationale. Ennuyé par des problèmes au genou cette année, il a subi une commotion cérébrale pendant les séries 2021.

«Je suis tombé en amour avec ce sport à l’âge de 5 ans [...] et 28 ans plus tard, j’entretiens le même amour et la même joie qu’autrefois. Le hockey m’a donné énormément et j’en suis reconnaissant. Les hauts et les bas, les relations que je me suis forgées et l’occasion d’en faire un moyen de gagner ma vie : la liste est longue. Par contre, même si mon esprit y est encore bien relié, mon corps ne l’est plus. Ma santé et ma famille sont ma priorité et ce ne fut pas une décision facile à prendre. Il est temps d’accrocher mes patins», a-t-il écrit sur son compte Instagram.

N’ayant jamais été repêché, Miller a inscrit quatre points en 28 rencontres au cours de la plus récente campagne. Au sein du circuit Bettman, le Californien a totalisé 71 points, dont 13 buts, en 352 parties du calendrier régulier, toutes dans l’uniforme noir et jaune.

