Le tramway empruntera finalement la 4e Avenue dans Limoilou, plutôt que la 3e

La Ville de Québec a tranché pour le tracé du tramway dans Limoilou entre Saint-Roch et D’Estimauville et a choisi de faire passer les rails par la 4e Avenue.

La nouvelle a été ébruitée, mardi, en soirée, par Le Soleil. Le Journal a obtenu une confirmation de l’information par une source près du dossier. La Ville a donc préféré le passage sur la 4e Avenue, résidentielle, plutôt que la 3e, plus commerciale.

Elle doit annoncer ses couleurs ce matin, dans un huis clos avec le directeur de projet, Daniel Genest. Il sera suivi d’une conférence de presse à laquelle prendront part le maire de Québec, Régis Labeaume, et les deux vice-présidents du comité exécutif, Marie-josée Savard et Rémi Normand.

Conseil de quartier

Le choix de la 4e Avenue va à l’encontre de la préférence affichée par le conseil de quartier, en mai. Celui-ci avait opté pour la 3e Avenue. « On a l’impression que l’opportunité serait plus intéressante, plus transformatrice pour le quartier, si on tentait de l’intégrer à l’artère coeur et phare de notre quartier », avait alors expliqué le président, Raymond Poirier.

Cependant, la Société de développement commercial s’était prononcée en faveur d’un tracé sur la 4e Avenue.

Sa directrice générale, Isabel Madrid, avait dit craindre pour la perte de la vocation événementielle et du dynamisme de l’artère s’il circulait sur la 3e.

Au cabinet du maire de Québec, l’attaché de presse François Moisan n’a pas voulu confirmer l’information, lorsqu’il a été joint au téléphone, mardi.

