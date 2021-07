Passage du tramway sur la 4e Avenue: la préservation de la Place Limouloise a pesé lourd

Le maintien de la Place Limouloise a influencé fortement le choix de la Ville de Québec de privilégier la 4e Avenue pour faire passer le tramway, plutôt que la 3e.

Le directeur du bureau de projet du tramway, Daniel Genest, a confirmé mercredi matin le choix de la 4e Avenue pour faire passer le tramway dans Limoilou. Il a expliqué que parmi la vingtaine de critères analysés, le maintien de la place Limouloise a pesé lourd dans la balance.

«Maintenir la Place Limouloise, qui est un lieu de rencontre au quotidien, mais aussi un lieu événementiel, et insérer un tramway sur la 3e Avenue, c’était incompatible», a-t-il expliqué dans un huis clos réservé aux médias. «Ça a été un critère très important dans le processus de sélection.»

Le lieu, situé au coin de la 3e Avenue et du chemin de la Canardière, accueille divers événements. La Société de développement commercial du secteur avait d'ailleurs marqué sa préférence pour un tracé sur la 4e Avenue, pour ne pas nuire au «dynamisme» de l'artère commerciale et ne pas nuire à sa vocation événementielle.

Le directeur Genest a aussi indiqué que faire passer le tramway près de la Place viendrait scinder l'intersection, qui représente un tout.

Le Bureau de projet a en effet expliqué qu'elle a une «valeur historique importante» puisqu'elle fait partie d'un «parcours fondateur» et est un point de référence pour les citoyens, un lieu de convergence. En outre, on y a fait des aménagements récents et les gens ont envers la Place un fort sentiment d’appartenance.

Il aurait été impossible d'y tenir des événements d’envergure et les impacts d'une relocalisation auraient été grands. Sans compter la difficulté d'assurer son succès ailleurs.

Le Bureau de projet a souligné qu'on ne voulait pas nuire au dynamisme de la 3e Avenue qui, avec 49 commerces, a le plus bas taux de vacance en ville.

On a précisé quelques détails sur les stations. Par exemple, dans le Vieux-Limoilou, il est convenu qu'une station sera située sur la 4e Rue, à l'ouest de la 3e Avenue. M. Genest n'a pas pu dire si des acquisitions seront nécessaires. On ne vise pas d'acquisition sur la 4e Avenue. Une station est aussi prévue au Cégep Limoilou.

Le nombre de stations dans Maizerets est encore incertain. Il y en aura une à l'Enfant-Jésus, et une probablement à Bardy, qui est le coeur du quartier. On hésite encore à savoir si on en ajoutera une troisième à Niverville, mais on penche dans cette direction, a fait savoir Daniel Genest.

L'insertion du tramway — au centre de la chaussée ou en latéral — n'est pas tranchée non plus. Certains segments restent à définir.

