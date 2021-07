Rire avec Bill Cosby: non merci!

Alors comme ça, à peine sorti de prison où il purgeait une peine pour agression sexuelle, Bill Cosby parle déjà de remonter sur scène. Selon ce que son agent a déclaré au L.A. Times, l’humoriste américain veut faire une tournée de spectacles aux États-Unis, à Londres et... au Canada.

Désolée, mais rien ni personne ne pourrait me convaincre d’acheter un billet pour entendre cet homme raconter des blagues s’il venait à Montréal.

PAS DANS MA SALLE

Mettons les choses au clair. Bill Cosby n’a pas été innocenté. Il n’a pas été blanchi. Il est sorti de prison sur la base d’une technicalité.

Parce qu’il avait conclu un accord au civil en 2005, cela invalidait son procès au criminel où il a été reconnu coupable d’avoir drogué et agressé une femme.

J’ai toujours défendu deux principes : la présomption d’innocence tant que la personne n’a pas eu un procès juste et équitable ; une deuxième chance quand l’accusé a purgé sa peine et payé sa dette à la société.

Aucun de ces principes ne s’applique à Bill Cosby. Il a été trouvé coupable et il est sorti de prison au bout de trois ans pour une question de vice de procédure.

À la place de Cosby, j’aurais la victoire modeste. Je remercierais le ciel d’avoir pu m’en tirer à si bon compte et je chercherais à me faire oublier.

Mais que Bill Cosby, qui a 83 ans, pousse sa chance en voulant remonter sur scène, ça me dépasse.

Ceux qui achèteront ses billets ne pourront pas dire qu’ils ne savaient pas quel genre d’homme ils vont entendre sur scène. Les promoteurs et les propriétaires de salles qui ont contacté l’agent de Bill Cosby savent dans quoi ils s’embarquent : ils engagent un homme qu’une cour de justice a trouvé coupable du viol sordide d’Andrea Constand, chez elle en 2004.

Andrew Wyant a déclaré au L. A. Times au sujet de son célèbre client : « Dans son apparence physique, il est exubérant. Dans son état mental, il est exubérant. Dans ses sentiments et son humour, il est exubérant... »

Franchement, on se serait passé de cette description. Cette « exubérance » a quelque chose d’indécent. Si Bill Cosby trouve sa vie hilarante, tant mieux pour lui. Mais il n’y a rien de drôle à sa libération, même si elle se défend totalement d’un point de vue juridique : il s’était fait promettre que son témoignage au civil ne serait pas retenu contre lui au criminel. Cette entente n’a pas été respectée.

Selon le 5e amendement de la Constitution américaine, un citoyen ne peut pas s’incriminer lui-même.

RIEN DE DRÔLE

L’agent de Bill Cosby a déclaré à l’émission de télé Inside Edition : « Plusieurs promoteurs ont appelé. Des propriétaires de Comedy Club ont appelé. Les gens veulent le voir ».

On vit en démocratie et personne ne peut empêcher des entreprises privées de faire de l’argent comme elles veulent en engageant un homme condamné. Mais on a le choix, comme citoyen, de faire des arrangements avec sa conscience... ou pas.

Je ne crois pas qu’il faut interdire aux salles d’inviter Bill Cosby. Il ne faut pas interdire au public d’acheter des billets.

Mais on a le droit de trouver immoral de rire à gorge déployée avec un homme dont on connaît maintenant la vraie nature.