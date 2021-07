Tirage de centaines de masques de plongée inutilisés par les soignants

Au moins 300 masques de plongée flambant neufs sont désormais tirés au sort par la Santé publique de la Montérégie qui ne les a jamais utilisés, comme convenu, pour protéger ces soignants qui côtoient des patients atteints de la COVID-19.

Dans un courriel interne envoyé mardi à tous les employés du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Ouest, la Santé publique annonce en grande pompe un tirage insolite.

Photo courtoisie

« Le CISSS a choisi de vous faire profiter des masques de plongée en organisant un tirage au sort parmi les employés, les gestionnaires et les médecins intéressés », peut-on y lire.

Jade St-Jean

Porte-parole du CISSS de la Montérégie-Ouest

En tout, ces 300 masques ont coûté entre 9000 et 10 000 $ aux contribuables, mais ils n’ont jamais servi. Selon la Santé publique, le grand tirage aura lieu à la fin du mois et seuls les employés peuvent y participer.

« En mars 2020, alors qu’on appréhendait l’ampleur que la pandémie pourrait prendre, toutes les solutions ont dû être envisagées par le comité de contingence au cas où nous aurions été confrontés à une pénurie de masques N95 », explique la porte-parole du CISSS de la Montérégie-Ouest Jade St-Jean.

Pas au courant

Plusieurs infirmières et ambulanciers paramédicaux du CISSS de la Montérégie-Ouest ont affirmé au Journal qu’ils ignoraient cet achat de leur employeur avant de prendre connaissance du tirage.

« J’ai décidé de participer au concours. Mais quand j’ai vu le courriel, je me suis dit que le bateau du CISSS coulait une fois de plus et qu’on aurait sûrement besoin de masques de plongée à l’avenir », lance à la blague Éliane, une infirmière qui préfère taire son nom de famille par crainte de représailles de la part du CISSS.

Selon nos informations, le communiqué annonçant le tirage n’était plus disponible sur le portail des employés, mercredi soir.

