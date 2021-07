Tour de France: Le maillot jaune signe la victoire d’étape

(Sportcom) – Tadej Pogacar (UAE-Emirates) s’est assuré de conserver son maillot jaune de meneur au Tour de France, mercredi, avec une victoire d’étape, sa deuxième depuis le début de cette 108e édition de la Grande Boucle.

Pogacar a bataillé avec le Danois Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma, +3 s) et l’Équatorien Richard Carapaz (INEOS Grenadiers, +4 s) dans les sept derniers kilomètres de l’étape, pour finalement devancer ses deux opposants au sommet du col du Portet.

Les Québécois Hugo Houle (Astana-Premier Tech) et Guillaume Boivin (Israel Start-Up Nation) ont tous deux terminé dans un groupe de 40 coureurs qui a rallié l’arrivée avec un peu plus de 28 minutes de retard sur le vainqueur.

«Il y avait un gros vent de face au départ, donc c’est resté assez calme dans le peloton. On roulait quand même assez vite dans les trois dernières montées, mais j’ai réussi à finir à mon rythme. La dernière montée a été très exigeante, mais surtout très longue. Ça s’est bien passé dans le peloton, mais ça devait être difficile pour les meneurs, surtout en raison de l’altitude», a mentionné Houle en entrevue avec Sportcom.

«Ç’a bien été pour moi, les jambes étaient bonnes et j’ai pu maintenir le rythme. C’était toutefois une étape très difficile», a quant à lui indiqué Guillaume Boivin à l’issue de l’épreuve de 178,4 kilomètres.

Les choses ont bougé derrière Pogacar au classement général provisoire. Grâce à leur performance de mercredi, Jonas Vingegaard (+5 min 39 se) et Richard Carapaz (+5 min 43 s) grimpent tous les deux d’une place et se retrouvent respectivement deuxième et troisième.

De son côté, le Colombien Rigoberto Uran (EF-Education Nippo) n’a pas été capable de suivre la cadence imposée par Pogacar lors de la 17e étape. Il a ainsi perdu deux échelons au classement et pointe maintenant au quatrième rang (+7 min 17 s).

Pour sa part, l’Ontarien Michael Woods (Israel Start-Up Nation) n’a pu améliorer ou conserver sa deuxième place au classement des meilleurs grimpeurs. Il a été dépassé par Pogacar et le Colombien Nairo Quintana (Arkéa Samsic) à ce chapitre. Woods se retrouve donc quatrième, à douze points du meneur, le Néerlandais Wout Poels (Bahrain-Victorious).

La 18e étape se déroulera également en montagne, jeudi. Les participants prendront le départ à Pau et s’arrêteront à Luz Ardiden, 129,7 kilomètres plus loin.