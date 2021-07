Une actrice américaine recherchée pour enlèvement d'enfant

L'ancienne vedette de la série «NCIS», Zoe McLellan, est recherchée pour enlèvement après avoir disparu avec son fils alors qu’elle est en conflit avec son ex-mari, l'acteur allemand Jean-Pierre Guy Gillain.

Celui-ci affirme que la comédienne a disparu avec leur fils, Sebastian, en avril 2019.

Un mandat d'arrêt a été lancé contre la mère de famille par le comté de Los Angeles en mai 2021, après que M. Gillain eut porté plainte, notamment pour « privation de garde d'enfant et de vol d'enfant », selon TMZ.

Zoe McLellan est surtout connue pour avoir joué le rôle de l'agent Meredith Brody dans les séries télévisées «NCIS» et «NCIS: Nouvelle-Orléans».

Elle est également apparue dans la série «Survivant désigné» avec Kiefer Sutherland, et a eu le rôle principal dans la série «JAG». Son dernier rôle connu est dans le film canadien «Is My Daughter Really Dead?» sorti en 2018.

C’est en 2017, lors du tournage de ce film, que les ennuis entre l'actrice et son ancien partenaire ont commencé.

Le père a alors allégué que sa décision d'emmener leur fils de 4 ans à Toronto, au Canada, sur le tournage, était une violation de leur accord de garde.

Or le Sun rapporte qu'un juge a décidé que cela ne constituait pas un enlèvement d'enfant, mais était «le résultat du travail de la mère dans un domaine dans lequel il était connu des deux parties qu'elle pourrait avoir besoin de travailler en dehors de Los Angeles».

Le juge a également noté que Sebastian semblait plus «émotionnellement sûr» avec sa mère.

Jean-Pierre Guy Gillain a en effet connu des problèmes juridiques: il a passé un court moment derrière les barreaux après avoir été accusé de viol en Louisiane.

Les accusations ont finalement été abandonnées et il a été libéré. Son avocat, Lawrence Markey, affirme que Sebastian est toujours porté disparu et qu'il se trouverait chez sa mère.