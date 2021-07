Une nouvelle vie pour la série «Séquelles»

Cinq ans après avoir battu un record d’auditoire à Séries Plus, la série «Séquelles» et son personnage de la sergente détective Kate McDougall, incarnée par Céline Bonnier, continuent de captiver.

En avril 2016, le premier épisode de «Séquelles» et ses rediffusions dans la semaine suivante avaient intéressé 600 000 téléspectateurs, ce qui constituait, à l’époque, un record de cotes d’écoute pour une fiction originale de la chaîne Séries Plus.

«Séquelles» a souvent été rediffusée par la suite, et depuis la semaine dernière, elle est maintenant disponible sur la plateforme Crave pour visionnement en rafale.

Photo Courtoisie, Attraction Images et Crave

Une suite?

Intrigue policière articulée autour de la découverte du cadavre d’une fillette de neuf ans dans les eaux glacées d’un lac des Cantons-de-l’Est. L’histoire de «Séquelles» c’est également celle de la tourmentée Kate McDougall (excellente Céline Bonnier), ancienne enquêteuse de crimes majeurs à Montréal, nouvellement rétrogradée en région, dont plusieurs se méfient parce qu’elle dissimule bien des démons.

François Papineau, David Boutin, Alexis Martin, Danny Gilmore et Élise Guilbault sont aussi de la distribution toute étoile du suspense en six épisodes, réalisé par Louis Bélanger.

Scénariste du projet et auteure du roman «Le cri du cerf» (2005), dont la série était dérivée, Johanne Seymour se réjouit de voir «Séquelles» traverser le temps, d’autant plus que «Le cri du cerf» continue aussi de trouver preneur en librairie. Habituée d’écrire pour la télévision («Santa Maria», «Diva», «Les Honorables»), c’est elle-même qui avait entrepris les démarches pour transposer l’opus à l’écran.

Photo Courtoisie, Sarah Scott

«Les gens me disaient beaucoup que ça ferait un bon film ou une bonne série, parce que mon écriture est assez visuelle», note Johanne Seymour en entretien.

L’écrivaine espérait même, à l’origine ,amener son héroïne dans d’autres oeuvres pour la télévision, Kate McDougall étant au centre de cinq de la dizaine de bouquins signés Johanne Seymour. «Le cri du cerf» était le premier tome des aventures de McDougall.

«Mais quand on a présenté le projet à Séries Plus, il n’était pas question d’en faire une suite. Ils préféraient quelque chose d’événementiel. Personnellement, je n’aurais pas d’objection à faire une suite; j’ai quand même quatre autres romans dans lesquels puiser...»

Or, depuis 2016, le nombre de sagas policières a explosé dans nos téléviseurs, ce qui rend la créatrice un peu perplexe.

«C’est devenu une mode de mettre des polices dans tout, observe Johanne Seymour. Et je ne suis pas certaine que c’est une bonne chose! Pas parce que je n’aime pas le genre, mais je crois que ça prend plus de diversité. Avec le temps, on oublie qu’un "punch" peut juste être dramatique, sans qu’il y ait de sang, de meurtres, de fusils ou de poursuites en voiture.»

Photo Courtoisie, Attraction Images et Crave

Pas «propre»

Dès le départ, «Séquelles» pique la curiosité en raison du caractère révolté de sa principale protagoniste. Kate McDougall ne se gêne pas pour envoyer promener sa psychologue, entre autres rébellions.

«Pour moi, le personnage que j’ai créé est, à la base, sombre, mais éminemment sympathique, parce que c’est une femme qui souffre, et on comprend sa douleur. Certaines nuances de Kate paraissent peut-être moins à la télé que dans le roman. Mais j’ai toujours dit que je n’avais pas créé un personnage "propre". Ce n’est pas un personnage féminin "propre", comme la société veut que les femmes le soient. J’ai toujours un petit côté [qui veut] repousser les limites. Elle défie l’autorité comme quelqu’un d’antipathique, mais pourtant, un homme qui défie l’autorité, c’est un héros...», réfléchit Johanne Seymour, qu’on a aussi connue comme comédienne (on la revoit actuellement dans la peau d’une secrétaire commère dans les rediffusions de «Des dames de cœur», à ICI ARTV), et qui lançait son dernier roman, «Le goût de l’élégance», en 2020, qu’elle adapte présentement pour la télévision.

On peut voir ou revoir «Séquelles» sur la plateforme Crave.