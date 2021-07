Une série jeunesse sur l’équitation signée Stéphanie Lapointe

Prolifique autrice jeunesse avec sa série de romans «Fanny Cloutier», Stéphanie Lapointe explore un nouveau créneau en signant une nouvelle série dramatique pour adolescents, «Les Cavaliers», qu’Unis TV diffusera à l’hiver 2022 et qui se retrouvera aussi éventuellement sur Club illico.

Cette comédie dramatique racontera une histoire d’amour déchirante entre une cavalière et sa monture, avec, en périphérie, toutes sortes d’intrigues d’amitié, de trahisons, de secrets et de courage, de l’arrivée au centre équestre jusqu’à la compétition finale, et ce, en pleine nature.

Le personnage principal, Charlie, regagnera son camp d’équitation après un grave accident, pour y retrouver son complice à quatre pattes, Orion. Mais le cheval ne sera plus en mesure de compétitionner. Aidée des autres cavaliers du centre et de son nouvel entraîneur, Charlie devra affronter ses peurs, apprendre à se dépasser et accepter ses limites.

Rosalie Pépin (Charlie), Vincent Graton, Caroline Dhavernas, Émile Schneider et Sarah-Anne Parent, entre autres, seront en vedette dans la fiction, produite par Trio Orange et réalisée par Sarah Pellerin («Les petits géants»). Marie-Philippe Châtillon et Julie Roy ont participé à l’écriture des textes.

«Les Cavaliers» est présentement en tournage à Saint-Jean-Baptiste, en Montérégie, et la première saison comptera 13 épisodes.