BACON, Armand



À l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, le 14 mai 2021, à l'âge de 61 ans, est décédé monsieur Armand Bacon, époux de dame Sonia Bédard. Né à Québec le 26 janvier 1960, il était le fils de feu dame Lucie Thériault et de feu monsieur Fernand Bacon. Il demeurait à Québec arr. Beauport.Outre son épouse Sonia, monsieur Bacon laisse dans le deuil ses enfants: Karl Boucher (Niella Bell), Mikael Bacon (Jennifer Rhéaume-Pelletier), Cindy Bacon (Alexandre Loiseau-Lefebvre); son beau-fils Andy Bédard (Marie-Pier Duchemin); ses petits-enfants qu'il aimait beaucoup: Édouard, Malik, Dwayne; ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-soeurs: François (Edith Pichette), Francine (Yves Pomerleau), Daniel (Lyne Blais), Sylvie (Normand Beauregard), Michèle (Nelson Doiron); de la famille Bédard: ses beaux-parents: Réjean (Ghislaine Paquet); son beau-frère Jimmy (Maryse Bolduc) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Les funérailles sont sous la direction de