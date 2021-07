GAUDREAU, Denis



À la Maison d'Hélène, le 6 juillet 2021, à l'âge de 80 ans, est décédé monsieur Denis Gaudreau, époux de madame Germaine Gagnon. Il était le fils de feu monsieur Odilon Gaudreau et de feu dame Marie Langevin. Il demeurait à Montmagny. La famille accueillera parents et ami(e)s à la salle commémorative du, à compter de 12h.Les cendres seront déposées au cimetière de Montmagny.Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe Germaine, ses filles: Chantal (feu Alain Bernier, Léo Charest), feu Nancy; ses petites-filles: Catherine (Samuel Sirois), Alexandra (Pascal St-Pierre), Mariane,; son arrière-petit-fils: Hayden, ses frères et sœurs: Gilberte (feu Paul-Emile Collin), Claude (Denise Moreau), Sœur Françoise, André (Cécile Forgues), feu Yolande (feu Jean-Marc Letarte), Raymond (Odette Jean), feu Lisette (Charles Roy); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Gagnon: feu Fernande (feu Thomas Gendron), feu Jean-Marc (feu Lucille St-Pierre), Roseline (Louis-Marie Gagné), feu Paul-Hector (Nicole Couillard), feu Rita (feu Marc-Yvon Lacroix), Thérèse (feu Roland Blanchet), Cécile (Léon Gaudreau); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel médical de la Maison d'Hélène pour les bons soins prodigués et leur accompagnement, ainsi que le personnel du soutien à domicile du CLSC de Montmagny. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison d'Hélène: https://www.jedonneenligne.org/maisonhelene/DIMMAISON/ , ou par la poste au 350, avenue St-David, Montmagny, (Québec), G5V 4P9. La direction à été confiée à la