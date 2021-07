CARBONNEAU

Georgette De Montigny



Au Centre Hospitalier Robert-Giffard, le 1er juillet 2021, à l'âge de 89 ans, est décédée dame Georgette De Montigny, épouse de M. Edmond Carbonneau. Elle était la fille de feu M. Fortunat De Montigny et de feu dame Emma Rousseau. Elle demeurait à Québec.et de là au mausolée du cimetière St-Charles. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraireElle laisse dans le deuil outre son époux; son frère et sa belle-sœur: Benoit De Montigny (Monique Parent); les enfants de son époux: Mario, Johanne (Pierre Lemelin), Charline (feu Jocelyn Côté); ses beaux-frères de la famille Carbonneau: Jules, André et Yves; sa nièce, Mira De Montigny, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle était aussi la sœur de Sr Pierrette, Louis, Jean-Paul, Bernadette, Thérèse.