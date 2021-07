COLLIN, Jocelyn



À l'Hôpital St-François d'Assise, le 22 juin dernier est décédé à l'âge de 61 ans monsieur Jocelyn Collin. Il était le fils de feu Léo Collin et de feu Pierrette Denis. Il laisse dans le deuil sa sœur Diane (Denis Desroches), la mère de son fils Marie-France Roy (Maxime Tremblay). Il est allé rejoindre son fils Alyson. Il laisse également dans le deuil ses oncles et ses tantes: Jean-Guy, Claude Denis (Gaétane), Georges Vigneault (feu Thérèse Denis); ses enfants et petits-enfants de cœur: Stéphanie Roy (Joël Maillot) et leur fils Aly, Steeve Roy et son fils Xavier. Il laisse également dans le deuil ses cousins et ses cousines ainsi que plusieurs amis. La famille recevra les condoléancesdès 12hLa famille désire remercier Diane et Denis pour l'aide apportée à M. Collin. Les services funéraires ont été confiés aux soins duVos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la prévention du suicide (1135, Grande Allée Ouest - bureau 230 Québec (Québec) G1S 1E7). Pour rendre hommage à M. Collin, vous pouvez visiter notre site internet : www.dignitequebec.com