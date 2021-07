BEAUDOIN GOULET, Georgette



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 17 juin 2021, à l'âge de 95 ans et 11 mois, est décédée madame Georgette Goulet épouse de feu Émilien Beaudoin. Elle était la fille de feu Eugène Goulet et de feu Adèle Lamontagne. Elle demeurait à Sainte-Claire, Bellechasse.La famille recevra les condoléances ausamedi le 17 juillet 2021 à compter de 10h,Les cendres seront inhumées au cimetière de Ste-Claire. Elle laisse dans le deuil son fils Rémi (Denise Pouliot) et sa fille Ginette; ses petits-enfants: Guillaume (Jennifer Morin St-Pierre) et Samuel; ses arrière-petits-enfants: Zack, Léa-Maude et Juliette. Elle était la sœur de: feu Adélix (feu Adrienne Desponts), feu Alice, feu Wellie (feu Gaétane Bilodeau), feu Gabriel, feu Henri, feu Maurice, Lauréat (Louisette Beaulieu) et Cécile (feu Marcel Boutin) et la belle-sœur de: feu Marie-Ange Beaudoin, feu Alphonse Beaudoin (feu Thérèse Corriveau), feu Gérard Beaudoin (feu Thérèse Guénette) et Thérèse Beaudoin. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement spécial au personnel de la résidence de Sainte- Hénédine et du CHSLD de Saint-Anselme ainsi que le personnel du 8e étage de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués à madame Goulet. Les arrangements de madame Goulet ont été confiées à la Maison funéraire :