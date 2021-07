DUGUAY, Claude



À l’Hôpital de Baie-St-Paul, le 20 juin, à l’âge de 83 ans et 9 mois, est décédé monsieur Claude Duguay, époux de feu dame Huguette Martin, fils de feu monsieur Simon Duguay et de feu dame Claire Riverin. Il demeurait autrefois à La Malbaie secteur Ste-Agnès. Il a été confié à laL’inhumation se fera au cimetière paroissial. Monsieur Duguay laisse dans le deuil ses enfants: Nicole Duguay (Marc Tremblay), Sylvie Duguay (Évans McNicoll), feu Martin Belley; ses petits-enfants: Valérie Tremblay (Carl Lavoie), Christian Tremblay (Anne-Marie-Roy), Catherine Tremblay (Christophe Tremblay), Alexandre Dufour, Yannick Savard, Marianne McNicoll; ses arrière-petits-enfants: Daphnée, Zachary, Pierre-Olivier, Ély-Rose, Sophyane, Trystan et Arnaud; ses frères et soeurs: Jacques (feu Gemma Lapointe), Monique (Fernand Caron), Yvan (Lucie Delisle), Lorraine, feu Marc ( Monique Matte), feu Guy (Lise Busque), France, Madeleine (François Brouard), André (France Dubé); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Martin: feu Bernard (Margot), feu Benjamine(Mimi) (François), feu Alain (Mariette), feu Luc (Emma), feu Serge (Marie-Josée); ainsi que plusieurs, neveux, nièces, cousins, cousines autres parents et amis(es). La famille tient à remercier chaleureusement la Dre Christine Chevrette, le personnel du 3E étage (unité de courte durée) de l’Hôpital de Baie-St-Paul et le personnel de l’Estuaire Accalmie 2, spécialement à Sandra et Audrey pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l’Hôpital de La Malbaie. La direction a été confiée à la