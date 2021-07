SOUCY, Richard



Au Centre hospitalier régional du Grand-Portage de Rivière-du-Loup, le 10 juin 2021, est décédé à l'âge de 76 ans et 4 mois, M. Richard Soucy, époux de feu Mme Nicole Morin et en 2es noces de Mme Réjeanne Chénard; fils de feu Mme Irène Deschamps et de feu M. Léo Soucy. Il demeurait à Saint-Pascal, Kamouraska. La famille recevra les condoléances à lade 12 h à 14 h 50.suivi de l'inhumation de la mise en niche au colombarium de la Résidence funéraire Daniel Caron à St-Pascal. Il laisse dans le deuil son épouse, Réjeanne Chénard; ses trois filles: Kathleen, Geneviève (Samer Hussein), Isabelle (Daniel Tomlinson); ses petits-enfants: Kim (Nicolas Picard), Pierre-Olivier (Angela-Eve Cain) et Félix, Zakary et Amélia, Liam et Alek; ses arrière-petits-enfants: Maëlia, Milann et Hayden. Il était le frère de: feu Fernande (feu André Caron), feu Fernand (Claire Moreau), feu Pierrette (feu Bertrand Ouellet), Béatrice (feu Albert Landry), Léopold (Winnie Gagnon), Viateur (Nancy Begley) et le beau-frère de: Jocelyn (Clairette Lévesque), feu Michel (feu Judy Nelson), Ginette (Ghislain Charest), Daniel (Carole Charest), Francine (feu Marc-André Castonguay), Chantal (Marcel Cusson), Jocelyne, Nancy (Rino Lavoie). Sont aussi attristés par son départ plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents des familles Soucy, Morin et Chénard ainsi que ses ami(e)s. Un remerciement bien spécial à sa belle-sœur, Nancy Chénard pour son dévouement sans borne et sa bienveillance auprès de Richard et de sa famille tout au long de son combat. Des sincères remerciements sont adressés au personnel des soins intensifs du CHRGP pour les excellents soins prodigués. Vos condoléances peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 14, Québec (Québec) G1S 3G3. La direction des funérailles a été confiée à la