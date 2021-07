MATHIEU, Yves



Au CHUL le 3 janvier 2021, à l'âge de 58 ans, est décédé monsieur Yves Mathieu, époux de madame Johanne Langlois, fils de feu Raymond Marie Mathieu et de Doris Roy (Émile Genest). Il demeurait à Lévis, (secteur Saint-Romuald). Outre son épouse et sa mère, il laisse dans le deuil ses filles: Joanie (Anaïs Aubuchon) et Melyssa (Alexandre Nadeau); ses petits-enfants: Evan, Mylan, Romy et Océanne; sa sœur feu Gisèle et son frère Claude; son filleul, Charles-Alexandre; sa belle-mère, Louise Vermette (feu Raymond Langlois); Michelle Genest et Marco Genest; ses oncles, tantes, cousins et cousines; ses nombreux amis, ainsi que ses collègues. Un merci spécial à la famille Lacasse et à David Damphousse. Nous tenons également à remercier toute l'équipe d'oncologie et des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec. En plus de perdre un homme unique et aimant, nous perdons tous une petite partie de nous-même. Sache qu'en ces moments difficiles, tu nous as démontré ta détermination, ta résilience, ton courage et ton désir de vivre. Toutes ces qualités nous ont permis de profiter de ta présence plus longtemps. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer https://www.cancer.ca/fr-ca/donate/?region=qc. La famille vous accueillera aude 13 h à 16 h.